Проход боевых кораблей ЧФ под аркой Крымского моста сняли на видео

Москва, 28 апреля. Военные корабли Черноморского флота отправились в Ростов-на-Дону для участия в статической демонстрации, которая посвящена 100-летию Южного военного округа. Боевая техника пересекла Керченский пролив и вошла в воды Азовского моря.

Как стало известно, суда прошли под аркой Крымского моста. Видео прохода кораблей под строящимся объектом опубликовал телеканал «Звезда». Как видно на кадрах, десантный катер ДК-199 и противодиверсионный катер «Раптор» прошли под перекрытиями конструкции.

Ранее сообщалось, что четыре корабля ЧФ — фрегаты «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», а также сторожевые корабли «Пытливый» и «Сметливый» — вышли на учения в Средиземное море.

Мост в Крым соединит Таманский и Керченский полуострова через Тузлинскую косу и остров Тузла. В мае 2018 года должен состояться запуск автомобильной части моста, в декабре 2019 года — железнодорожной.