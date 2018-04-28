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Министр финансов возглавит делегацию Швейцарии на ПМЭФ
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    Министр финансов возглавит делегацию Швейцарии на ПМЭФ

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    Министр финансов возглавит делегацию Швейцарии на ПМЭФ

    Санкт-Петербург, 28 апреля. Швейцарскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) возглавит министр финансов страны Ули Маурер, сообщает фонд «Росконгресс».

    В состав делегации войдут представители крупнейших швейцарских компаний, в том числе  ABB, Glencore, Nestle, Philip Morris International.

    «Объем российско-швейцарского товарооборота за последние годы демонстрирует положительную динамику», — заявил советник президента России Антон Кобяков на встрече с послом Швейцарии в РФ Ивом Россье.

    Сейчас в России работают более 600 предприятия с участием швейцарского капитала. В Швейцарии также работают около 350 предприятий с российским капиталом.

    Напомним, что ПМЭФ пройдет с 24 по 26 мая в Петербурге.

    Автор: Алексей Громов
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