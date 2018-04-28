Министр финансов возглавит делегацию Швейцарии на ПМЭФ

Санкт-Петербург, 28 апреля. Швейцарскую делегацию на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) возглавит министр финансов страны Ули Маурер, сообщает фонд «Росконгресс».

В состав делегации войдут представители крупнейших швейцарских компаний, в том числе ABB, Glencore, Nestle, Philip Morris International.

«Объем российско-швейцарского товарооборота за последние годы демонстрирует положительную динамику», — заявил советник президента России Антон Кобяков на встрече с послом Швейцарии в РФ Ивом Россье.

Сейчас в России работают более 600 предприятия с участием швейцарского капитала. В Швейцарии также работают около 350 предприятий с российским капиталом.

Напомним, что ПМЭФ пройдет с 24 по 26 мая в Петербурге.