Донбасс сегодня: в Докучаевске убиты два мирных жителя, ВСУ теряет бойцов, украинские СМИ нашли «кочующие минометы»

Донбасс, 28 апреля. Количество жертв агрессии Киева в ДНР растет. Испытания новых мин для ВСУ закончились потерями. Украинские СМИ придумали сказку о «кочующих минометах» ДНР. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины 17 раз атаковали позиции вооруженных сил и населенные пункты Донецкой народной республики. Под обстрелом 120-мм и 82-мм минометов оказались поселки и города на донецком и мариупольском направлениях. Всего в сторону республики было выпущено более 750 снарядов и мин. Кроме минометов активно задействовались гранатометы и штатное вооружение боевых машин.

В Луганской народной республике украинские военные обстреливали западный, северо-западный и юго-западный участки обороны. Зафиксировано семь случаев нарушения перемирия. Пять населенных пунктов обстреливали из минометов, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов.

Кроме того, в субботу днем киевские силовики нанесли массированный минометный и танковый удар по Докучаевску в ДНР, выпустив более 40 мин калибром 120 мм. В результате погибли два мирных жителя, один ранен.

ВСУ стягивают технику в Донбасс

Украинская армия продолжает стягивать тяжелое ударное вооружение к линии фронта в Донбассе. Разведки ДНР и ЛНР зафиксировали перемещения дальнобойной артиллерии и гаубиц калибром 122 и 152 мм. Кроме того, украинские силовики подтянули к линии соприкосновения до двух десятков РСЗО «Град», 100-мм противотанковые пушки и зенитно-ракетные комплексы «Стрела-10».

В отчетах ОБСЕ также отмечается опустошение мест отведения и хранения запрещенной минскими соглашениями техники украинской армии. За минувшую неделю сотрудники миссии не досчитались более 200 единиц смертоносного оружия ВСУ.

Испытания ВСУ «удались»

В 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде армии Украины прошли испытания новых 120-мм мин к миномету «Молот». За происходящим на полигоне следили, как сообщила донецкая разведка, и офицеры-артиллеристы НАТО.

Западные наблюдатели сидели в укрытиях, а солдаты-десантники работали без соответствующих средств защиты, когда во время одного из запусков на выходе из ствола миномета сдетонировал боеприпас. В результате были ранены четыре десантника, то есть весь минометный расчет.

Автомобиль с личным составом ВСУ «взлетел на воздух»

Одиннадцать военнослужащих 54-й механизированной бригады ВСУ получили ранения различной степени тяжести в ходе инцидента, произошедшего около села Клещеевка Донецкой области.

Грузовой автомобиль, который перевозил личный состав бригады, наехал на противотанковую мину. Примечательно, что указанный населенный пункт находится в тылу на расстоянии 12 километров от передовой.

Женщина-военнослужащая ВСУ сбежала после изнасилования

В передовых частях украинской армии на данный момент проходят комплексные мероприятия и разбирательства по фактам массовых случаев суицида, дезертирства и небоевых потерь военнослужащих. Одним из поводов таких проверок послужило бегство женщины-военнослужащей из 93-й бригады ВСУ.

Как показало служебное разбирательство, причиной самовольного оставления части является факт группового изнасилования женщины пьяными сослуживцами. Поиски пострадавшей пока ни к чему не привели. В оперативном командовании ВС ДНР не исключают, что с целью недопущения разглашения сведений о преступлении группа военнослужащих просто ликвидировала жертву.

«Кочующие минометы» ДНР

«Видишь их? — И я не вижу… А они есть!». Так можно видоизменить крылатую фразу из известного сериала «ДМБ», говоря о контринформационной кампании украинских СМИ.

В субботу, как уже сообщалось выше, двое местных жителей Докучаевска погибли и один был ранен в результате минометного и танкового обстрела города солдатами Киева. В целях обвинения ВС ДНР в самообстрелах сетевые издания Украины запустили информацию о «кочующих минометах», из которых «боевики ДНР» ведут обстрелы собственных населенных пунктов.

СМИ ссылаются на сообщения местных жителей Докучаевска, которые в последнее время якобы часто видят те самые «кочующие минометы». Но ни ссылки на комментарии жителей, ни зафиксированных на фото- и видео доказательств не предоставляют.