Пользователи «ВКонтакте» из разных регионов России жалуются на сбои

Москва, 28 апреля. Пользователи «ВКонтакте» жалуются на сбои в работе социальной сети по всей России. Сообщения о технических проблемах поступают из Краснодара, Москвы, Новосибирска, Самары, Челябинска, Нижнего Новгорода, Новороссийска, Казани, Екатеринбурга и других городов. Со сбоями также столкнулись пользователи YouTube и Playstation Network.

Напомним, что сбои в работе различных интернет-сервисов начались после того, как Роскомнадзор начал массово блокировать IP-адреса иностранных провайдеров, чтобы помешать обходу блокировки мессенджера Telegram.

Ранее суд удовлетворил иск Роскомнадзора, который просил запретить деятельность Telegram на территории России, поскольку руководство компании отказалось предоставлять ФСБ ключи шифрования. Поскольку Telegram перешел на зарубежные хостинги для обхода блокировки, РКН принялся блокировать IP-адреса Amazon, Google и других компаний.