Пенсионерка получила осколочные ранения обстрелах окраин Донецка со стороны ВСУ

Донецк, 28 апреля. Жительница Донецка получила ранение в ходе обстрела со стороны ВСУ Петровского района столицы ДНР, заявил представитель республики в СЦКК Руслан Якубов

В ДНР рассказали об обстреле украинскими силовиками Донецка. В результате огня пострадала пенсионерка 1942 года рождения. Как уточнил Руслан Якубов, огонь велся со стороны Марьинки. Из АГС было выпущено 15 выстрелов, также ВСУ использовали снайперское оружие.

В СЦКК добавили, что раненую женщину срочно госпитализировали в городскую больницу Донецка с диагнозом — осколочные ранения предплечья и коленного сустава. Ранее сообщалось о гибели двух человек от огня киевских силовиков по Докучаевску.