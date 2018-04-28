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Пенсионерка получила осколочные ранения обстрелах окраин Донецка со стороны ВСУ
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    Пенсионерка получила осколочные ранения обстрелах окраин Донецка со стороны ВСУ

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    Пенсионерка получила осколочные ранения обстрелах окраин Донецка со стороны ВСУ

    Донецк, 28 апреля. Жительница Донецка получила ранение в ходе обстрела со стороны ВСУ Петровского района столицы ДНР, заявил представитель республики в СЦКК Руслан Якубов 

    В ДНР рассказали об обстреле украинскими силовиками Донецка. В результате огня пострадала пенсионерка 1942 года рождения. Как уточнил Руслан Якубов, огонь велся со стороны Марьинки. Из АГС было выпущено 15 выстрелов, также ВСУ использовали снайперское оружие. 

    В СЦКК добавили, что раненую женщину срочно госпитализировали в городскую больницу Донецка с диагнозом — осколочные ранения предплечья и коленного сустава. Ранее сообщалось о гибели двух человек от огня киевских силовиков по Докучаевску. 

    Автор: Ирина Селезнева
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