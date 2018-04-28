Иерусалимский «ТРАМПплин» для прыжка в контролируемый хаос. Колонка Евгения Беня

Официальная дата получения статуса независимости государства Израиль — 14 мая 1948 года. Этот день всегда отмечают по еврейскому календарю. В текущем году 70-летие образования страны пришлось на 19 апреля, когда среди мероприятий на бульваре Ротшильд в Тель-Авиве прошло аудиовизуальное представление. И, кстати, сама по себе фамилия Ротшильд в связи с предстоящим переносом американского посольства в Иерусалим обрастает новыми оттенками смыслов (об этом позднее).

Открытие же посольства США в Иерусалиме состоится по не случайному совпадению как раз 14 мая.

В июле 1980 года израильский кнессет признал «основной закон: Иерусалим — столица Израиля». В ответ на это ООН приняла резолюцию № 478 о том, что закон противоречит международному праву, поскольку восточный Иерусалим считается оккупированной в 1967 году территорией, а не частью государства Израиль. После принятия резолюции иностранные посольства были переведены из Иерусалима в Тель-Авив. Последние два посольства — Коста-Рики и Сальвадора переехали в 2006 году.

Дональд Трамп (действующий президент США) в ходе своей предвыборной кампании артикулировал множество всевозможных обещаний, включая противодействие экспансии китайского бизнеса в США и Европу, поиска общего языка с Россией, внедрение на американских условиях зоны свободной торговли с Евросоюзом, отказ от американской системы медицинского страхования, курс на развитие производства сланцевого газа в США и т.д., и т.п.

Как известно, в силу известных обстоятельств очень многое оказалось или невыполненным, или в принципе невыполнимым. И это в свете неумолимо приближающихся выборов в Конгресс, способных осложнить и без того далеко не безоблачное президентство Дональда Трампа. В ноябре 2018 года будут избираться все члены Палаты представителей и треть сенаторов.

Еще в ходе предвыборной гонки Трамп обещал вернуть американское посольство в Иерусалим из Тель-Авива, тем самым выполнив закон о посольстве в Иерусалиме, принятый обеими палатами конгресса США в октябре 1995 года. Закон, который проигнорировали все предшествующие Трампу обитатели Овального кабинета, не рискуя противоречить резолюции ООН 1980 года.

Дональд Трамп объявил о решении признать Иерусалим столицей Израиля и перенести туда посольство 6 декабря 2017 года. К тому моменту американский президент устал от собственного политического паралича, вызванного постоянно непопулярными у американского истеблишмента инициативами. С конца прошлого года Трамп предпочел заведомой непродуктивности собственных идей беспроигрышную для себя игру на стороне мощного антироссийского лобби. Более того, представил аргументы.

Во-первых, признание Иерусалима столицей Израиля (явно в пику расширению российского влияния на Ближнем Востоке). Совет Безопасности ООН, а также Лига арабских государств такое решение Вашингтона не поддержали. Генассамблея ООН приняла резолюцию о непризнании решения США по статусу Иерусалима. За документ были 128 стран, 9 — против, еще 35 воздержались. Но Вашингтон, впоследствии интенсивно проводивший свою антиасадовскую линию именно через ООН, всё это не остановило.

И, во-вторых, кстати, одновременно с заявлением о переносе посольства Трамп публично присвоил США монополию на победы в I и II мировых войнах, тем самым не больше — не меньше демонстрируя претензию Америки на монополию всей мировой истории и в подтексте, пытаясь унизить Россию. А, в-третьих, Трамп интенсивно включился в расширение антироссийских санкций.

14 мая открывать посольство США в Иерусалиме будут министр финансов США Стивен Мнучин, планируется участие дочери президента США Иванки Трамп и ее мужа — старшего советника президента Джареда Кушнера. Не исключен и визит на мероприятие самого президента США.

То, что Трамп — тесть крупного бизнесмена Джареда Кушнера и отец его жены, перешедшей в иудаизм, известно всем. Однако же мало кто уловил некоторую парадоксальность ситуации. А она есть. Немало представителей ортодоксального иудаизма (хасиды, прежде всего) считают, что Всевышний примет Иерусалим священной столицей не только Израиля, но и мира вообще лишь в последние времена прихода Мессии, которого воочию увидят все люди на земле.

Американское же мировоззрение веками пропитывалось вовсе не ортодоксальными разновидностями еврейского «протестантизма». Раньше президентов США на инаугурации благословляли раввины-реформисты или раввины-консерваторы. Трампа же впервые благословил раввин-ортодокс.

Но вопрос об Иерусалиме для Трампа, тем не менее, оказался в русле привычных американцам модернистских стереотипов. Возможно, прошлогоднее декабрьское заявление по Иерусалиму в целом стало знаком перехода Трампа от вызывающей внесистемности к спасительным для себя политическим стандартам. Раздражителем же мирового сообщества является здесь не само по себе признание столицей, а перво-наперво кто признал, когда и каким образом. (Трамп, между прочим, продекларировав в конце прошлого года Иерусалим столицей Израиля, не применил по отношению к Иерусалиму эпитет «неделимый».)

Еще 6 апреля 2017 года МИД России опубликовал на своем сайте официальное заявление:

«Подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства. Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль.

Конкретные параметры решения всего спектра вопросов окончательного статуса палестинских территорий, включая проблему Иерусалима, должны быть согласованы в ходе прямых переговоров между сторонами». И совершенно очевидно, что переговорному процессу здесь альтернативны только возвращение в хаос и война.

Дональд Трамп, поддерживая риторически палестино-израильский диалог, самим фактом несвоевременного и вызывающего переноса посольства на деле сейчас перечеркивает долгие усилия ближневосточного «Квартета», результаты многолетних труднейших переговоров израильских и палестинских дипломатов и экспертов — тех, кто генерировал компромиссы и будущие договоренности на основе единственно реалистичного принципа «двух государств для двух народов».

С одной стороны, перенос посольства в столицу Израиля — действительно — на сегодня, пожалуй, единственное предвыборное обещание Трампа, которое он в состоянии реально реализовать. Но есть и другая — более существенная сторона медали. Поначалу представлялось, что в этой истории с переносом посольства Трамп, как «неуклюжий слон в посудной лавке», и все-таки это не так.

Переносом посольства в Иерусалим создается новый «ТРАМПлин» для прыжка всего ближневосточного региона в управляемый Штатами хаос. Качественно иная ситуация, по замыслу Белого Дома, нацелена на реанимацию столь желанного американским истэблишментом управляемого хаоса, ставшего при Обаме (Барак Обама — предыдущий президент США) неуправляемым, что привело к потере США геополитических очков и к укреплению влияния России на Ближнем Востоке и в мире.

На что же конкретно ставит Вашингтон в истории с «иерусалимским ТРАМПлином»?

На возвращение в противовес расширению российского влияния на Ближнем Востоке контроля над Израилем, утерянного при Обаме. На откат израильско-палестинских отношений в конфронтацию и на возможное возобновление интифады.

На прекращение наметившегося было потепления отношений коалиции саудитов с Израилем и усугубление противоречий между сторонами. На укрепление неприязни и настороженности между шиитским Ираном и суннитскими арабскими странами.

На нарастание кризиса в и без того сложных отношениях Израиля с Ираном. На еще большую напряженность между Израилем и официальным Дамаском. На проявившиеся непреодолимые противоречия между Турцией и Израилем.

И, конечно, в первую очередь на расшатывание укрепившегося с 2015 года комплексного российского влияния на Ближнем Востоке, на сложности в отношениях России с разными ближневосточными игроками (отсюда же и новые заигрывания с Эрдоганом (Реджеп Эрдоган — президент Турции), спровоцированным на одобрение ударов стран НАТО по сирийским объектам).

США стремятся, как в прежние десятилетия, разделять на Ближнем Востоке. Для того, чтобы проамериканский управляемый хаос (вплоть до «всех против всех») вновь восстал из пепла и, разрушая, властвовал — в противовес России и ее присутствию в регионе.

В свое время победа Трампа на выборах была во многом обусловлена его политической внесистемностью, проявившейся в противостоянии космополитическому глобализму Рокфелеров, пережившему пик своего кризиса при «левом» Бараке Обаме. Но на внесистемности далеко не уедешь, а потому за экстравагантным Трампом всё явственнее проглядывает прагматичная до цинизма тень Ротшильдов.