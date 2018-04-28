Меню
Новороссия
«Правый сектор» развернул центр спецподготовки боевиков в Донбассе — ДНР
Новости Сирии
Высокопоставленный командир «Файлак ар-Рахман» ликвидирован на юге Сирии
Следующая новость
Загрузка...

    «Правый сектор» развернул центр спецподготовки боевиков в Донбассе — ДНР

    70

    «Правый сектор» развернул центр спецподготовки боевиков в Донбассе — ДНР

    Донецк, 28 апреля. Украинский нацбат «Правый сектор»1 (запрещен в России) разместил до 800 своих боевиков в одном из санаториев поблизости от Святогорска, сообщил замкомандующего ДНР Эдуард Басурин.

    Националисты развернули центр по подготовке боевиков в санатории «Шахтер» в Донбассе. По словам Басурина, обучение ведут инструкторы из Польши, Латвии и Канады, а также представители украинских спецслужб.

    По данным ДНР, там находится до восьмисот человек. Замкомандующего республики добавил, что местные жители подконтрольных Киеву территорий обращались к руководству ВСУ с просьбой о закрытии лагеря. Однако это не дало результата. Ранее сообщалось об обстреле со стороны украинских силовиков фильтровальной станции Донецка.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.