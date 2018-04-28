«Правый сектор» развернул центр спецподготовки боевиков в Донбассе — ДНР

Донецк, 28 апреля. Украинский нацбат «Правый сектор»1 (запрещен в России) разместил до 800 своих боевиков в одном из санаториев поблизости от Святогорска, сообщил замкомандующего ДНР Эдуард Басурин.

Националисты развернули центр по подготовке боевиков в санатории «Шахтер» в Донбассе. По словам Басурина, обучение ведут инструкторы из Польши, Латвии и Канады, а также представители украинских спецслужб.

По данным ДНР, там находится до восьмисот человек. Замкомандующего республики добавил, что местные жители подконтрольных Киеву территорий обращались к руководству ВСУ с просьбой о закрытии лагеря. Однако это не дало результата. Ранее сообщалось об обстреле со стороны украинских силовиков фильтровальной станции Донецка.

1 Организация запрещена на территории РФ.