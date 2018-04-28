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Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных провайдеров
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    Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных провайдеров

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    Роскомнадзор разблокировал три подсети зарубежных провайдеров

    Москва, 28 апреля. Роскомнадзор приступил к разблокировке подсетей зарубежных хостинг-провайдеров.

    «В рамках комплекса мер по исполнению решения суда в отношении Telegram Роскомнадзор снял с блокировки три подсети ряда зарубежных хостинг-провайдеров с целью избежать ограничения доступа к добропорядочным интернет-ресурсам», — сообщила пресс-служба ведомства.

    При этом в РКН отметили, что IP-адреса Telegram, находящиеся в составе этих подсетей, по-прежнему остаются заблокированными. Специалисты Роскомнадзора подчеркнули, что разблокировка зарубежных провайдеров будет продолжена.

    Напомним, что ранее Роскомнадзор добился в суде запрета на деятельность Telegram в России из-за отказа руководства мессенджера предоставлять ФСБ ключи шифрования. После этого РКН начал блокировать IP-адреса  Amazon и Google, поскольку Telegram использовал их хостинги для обхода блокировки. Проблемы испытывали пользователи «ВКонтакте», «Яндекса», Twitter, Facebook, различных платных сервисов, интернет-магазинов, банков и инвестиционных компаний.

     

    Автор: Антон Соколов
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