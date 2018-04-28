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Число погибших при нападении мужчины с ножом в Китае увеличилось до девяти
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    Число погибших при нападении мужчины с ножом в Китае увеличилось до девяти

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    Число погибших при нападении мужчины с ножом в Китае увеличилось до девяти

    Пекин, 28 апреля. Число погибших в китайском городе Юйлинь увеличилось до девяти в результате нападения неизвестного с ножом.

    Ранее сообщалось, что в результате нападения на школьников погибли семь человек и 12 пострадали. Как сообщает издание «Синьхуа» со ссылкой на сотрудников местной полиции, два ребенка скончались в больнице от полученных ран.

    Напомним, инцидент произошел в пятницу, 27 апреля, около 18.10 по местному времени на улице, расположенной недалеко от учебного заведения. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Им удалось задержать злоумышленника, им оказался 28-летний мужчина.

    Автор: Дарья Смолина
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