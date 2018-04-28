Число погибших при нападении мужчины с ножом в Китае увеличилось до девяти

Пекин, 28 апреля. Число погибших в китайском городе Юйлинь увеличилось до девяти в результате нападения неизвестного с ножом.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на школьников погибли семь человек и 12 пострадали. Как сообщает издание «Синьхуа» со ссылкой на сотрудников местной полиции, два ребенка скончались в больнице от полученных ран.

Напомним, инцидент произошел в пятницу, 27 апреля, около 18.10 по местному времени на улице, расположенной недалеко от учебного заведения. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Им удалось задержать злоумышленника, им оказался 28-летний мужчина.