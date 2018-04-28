Рейтинг доверия к Порошенко сдувается по 1% в месяц — политолог

Киев, 28 апреля. Рейтинг одобрения курса президента Украины Петра Порошенко стремительно падает, по словам политолога Андрея Золотарева, он сдувается так быстро, что может заставить политических противников действующего главы государства понервничать.

«Петр Алексеевич начал сдуваться в темпе 0,8 – 1 процент в месяц. Это слишком быстро и создает, кстати, проблемы и Юлии Владимировне (Тимошенко — прим. ФАН), укрепившей свое лидирующее положение. Да, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, она, безусловно, на них победила бы. Но впереди еще целый год…» — приводит «ПолитНавигатор» комментарий руководителя информационно-аналитического центра «Третий сектор».

По словам Золотарева, из-за столь быстрого падения рейтинга Порошенко Юлия Тимошенко через год, вполне вероятно, будет бороться за пост главы государства с более популярным политиком.

Отметим, как показывают результаты социологических опросов, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко действительно превосходит в популярности президента Украины Петра Порошенко. По мнению политического аналитика Александра Асафова, дело здесь скорее не в любви украинцев к Тимошенко, а в антирейтинге президента.