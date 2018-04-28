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«Меньше шапкозакидательства, чем у украинцев»: Лоза верит в чувство самосохранения армян
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    «Меньше шапкозакидательства, чем у украинцев»: Лоза верит в чувство самосохранения армян

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    Юрий Лоза верит в чувство самосохранения армян 

    Москва, 28 апреля. Акции протеста, которые многие аналитики назвали «армянским майданом», вряд ли перерастут в гражданскую войну, заявил в интервью Федеральному агентству новостей известный композитор и исполнитель Юрий Лоза.

    «Армяне — один из самых предусмотрительных в мире народов. Они сделали шахматы школьным предметом именно для того, чтобы люди научились анализировать и принимать обдуманные решения, — говорит Юрий Лоза. — Если эта тактика сработает, армяне сначала все взвесят, а потом примут окончательное решение».

    И еще один нюанс, говорит композитор, состоит в том, что за последние века армян столько раз притесняли, что в их сердцах должно быть меньше шапкозакидательства, чем у тех же украинцев.

    «Лозунг «Армения по над усё» вряд ли применим к сегодняшней стране и ее положению в мире, соответственно, у армян должно сработать чувство самосохранения. По крайней мере, хочется в это верить», — заключил Юрий Лоза.

    Юрий Лоза верит в чувство самосохранения армян 

    Напомним, уличные акции протеста в Армении начались 12 апреля 2018 года. Поводом для массовых выступлений послужило выдвижение бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

    Под давлением улицы Саргсян ушел в отставку. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Карен Карапетян.

    Несмотря на то, что формальные требования оппозиции были выполнены, беспорядки продолжились и после ухода Саргсяна, в связи с чем эксперты заговорили о реализации в Армении «украинского сценария».

    28 апреля лидер оппозиции Никол Пашинян заявил о готовности встретиться с депутатами правящей Республиканской партии Армении. 

    Автор: Наталья Макеева
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