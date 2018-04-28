«Меньше шапкозакидательства, чем у украинцев»: Лоза верит в чувство самосохранения армян

Москва, 28 апреля. Акции протеста, которые многие аналитики назвали «армянским майданом», вряд ли перерастут в гражданскую войну, заявил в интервью Федеральному агентству новостей известный композитор и исполнитель Юрий Лоза.

«Армяне — один из самых предусмотрительных в мире народов. Они сделали шахматы школьным предметом именно для того, чтобы люди научились анализировать и принимать обдуманные решения, — говорит Юрий Лоза. — Если эта тактика сработает, армяне сначала все взвесят, а потом примут окончательное решение».

И еще один нюанс, говорит композитор, состоит в том, что за последние века армян столько раз притесняли, что в их сердцах должно быть меньше шапкозакидательства, чем у тех же украинцев.

«Лозунг «Армения по над усё» вряд ли применим к сегодняшней стране и ее положению в мире, соответственно, у армян должно сработать чувство самосохранения. По крайней мере, хочется в это верить», — заключил Юрий Лоза.

Напомним, уличные акции протеста в Армении начались 12 апреля 2018 года. Поводом для массовых выступлений послужило выдвижение бывшего президента Армении Сержа Саргсяна на пост премьер-министра.

Под давлением улицы Саргсян ушел в отставку. Исполняющим обязанности премьер-министра стал Карен Карапетян.

Несмотря на то, что формальные требования оппозиции были выполнены, беспорядки продолжились и после ухода Саргсяна, в связи с чем эксперты заговорили о реализации в Армении «украинского сценария».

28 апреля лидер оппозиции Никол Пашинян заявил о готовности встретиться с депутатами правящей Республиканской партии Армении.