Россия призвала Дамаск быть более гибким в вопросах доставки гумпомощи в Сирию

Москва, 28 апреля. Россия призывает Дамаск быть более гибким и конструктивным в вопросах доставки гуманитарной помощи в Сирию, несмотря на дискриминационные меры ряда западных стран, заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мы побуждаем наших сирийских коллег в Дамаске быть более гибкими, более конструктивно настроенными, хотя порой это непросто, учитывая те дискриминационные подходы, которые они наблюдают от некоторых западных партнеров», — сказал он.

Глава российского МИД также призвал ООН избегать давления на себя с целью придать политический характер гуманитарным поставкам. Лавров подчеркнул, что организация не имеет права подыгрывать государствам, которые заявляют, что гумпомощь будет оказываться только тем районам, которые находятся под контролем оппозиции.

Ранее нижняя палата американского конгресса приняла законопроект, согласно которому помощь со стороны США в восстановлении Сирии запрещается в подконтрольных Дамаску районах.

Напомним, в субботу в Москве состоялась трехсторонняя встреча по Сирии глав МИД России, Турции и Ирана Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Мухаммада Джавада Зарифа. По итогам переговоров стороны приняли совместное заявление, подчеркнув, что будут противостоять любым попыткам помешать работе стран-гарантов по политическому урегулированию в САР.