Сирия: САА освободили от террористов ИГ крупный район на юге Дамаска

Дамаск, 28 апреля. Сирийская арабская армия (САА) установила полный контроль над районом аль-Мадания на юге Дамаска. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным источника, сирийская армия прорвала последний рубеж обороны боевиков террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) в районе аль-Мадания, вынудив террористов отступить на юг в сторону района Хаджар аль-Асвад. В настоящее время сирийская армия ведет бои с боевиками ИГ в районе Аль-Кадам.

По данным агентства, за минувшие сутки на юге Дамаска были ликвидированы не менее 60 боевиков ИГ, включая нескольких полевых командиров.

1 Организация запрещена на территории РФ.