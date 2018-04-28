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Анкара хочет вернуться к вопросу о введении безвизового режима между Турцией и Россией
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    Анкара хочет вернуться к вопросу о введении безвизового режима между Турцией и Россией

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    Анкара хочет вернуться к вопросу о введении безвизового режима между Турцией и Россией

    Москва, 28 апреля. Анкара заинтересована в безвизовом режиме между Турцией и Россией и хочет вернуться к обсуждению вопроса о поездках граждан по внутренним паспортам. Об этом заявил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

    «Конечно же, мы заинтересованы в том, чтобы полностью были сняты визовые ограничения как для российских, так и турецких граждан. Мы были бы счастливы от этого», — подчеркнул он.

    Чавушоглу напомнил, что ранее на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым уже выступил с такой инициативой. Турецкий министр отметил, что Анкара и Москва существенно продвинулись в данном вопросе.

    «Мы вновь хотели бы вернуться к этому вопросу, но поэтапно, конечно же», — добавил он.

    Напомним, визовый режим между Турцией и Россией был введен в ноябре 2015 года в связи с охлаждением в отношениях между государствами.

    Автор: Василий Котов
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