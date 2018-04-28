Альфи Эванс умер: британский суд запретил малышу жить «в его же интересах»

23 апреля в семье герцога Кембриджского Уильяма и герцогини Кембриджской Кэтрин появился третий ребенок и второй сын — Луи Артур Чарльз. В тот же день 23 апреля, по решению британского апелляционного суда, от системы жизнеобеспечения был отключен малыш Альфи Эванс, который скончался пять дней спустя, 28 апреля, не дожив 11 дней до своего двухлетия.

Совпадение, конечно, случайное, но вполне символическое.

«Государство 007» с правом на детоубийство

Первенец, родившийся 9 мая 2016 года в семье жителей Ливерпуля Тома Эванса и Кэти Джеймс (имена матерей принца Луи и несчастного Альфи тоже совпали), как выяснилось, страдал от редкого врожденного нейро-дегенеративного заболевания (точный диагноз не называется). В декабре 2016 года после нескольких судорожных припадков в коматозном состоянии он был госпитализирован в детскую больницу «Элдер Хэй», где его подключили к аппарату искусственного дыхания. После этого состояние младенца стабилизировалось, но прогноз оставался неблагоприятным.

Через год больница, поскольку ей не удалось получить согласия родителей на прекращение лечения, обратилась в суд с ходатайством: мол, поддержание дыхания ребенка с помощью аппарата искусственной вентиляции легких — «не в лучших интересах Альфи». В сложившихся обстоятельствах, добавили медики, будет незаконно ее продолжать, поскольку «томография выявила катастрофическое разрушение мозговой ткани, и дальнейшее продолжение лечения стало бы не только бессмысленным, но также жестоким и негуманным».

Рассмотрение дела началось 19 декабря 2017 года. Основываясь на этих данных и соответствующих прецедентах (речь о которых пойдет ниже), суд удовлетворил ходатайство больницы.

Несмотря на то, что родители Альфи подали апелляцию на решение суда и через социальные сети собрали сумму, необходимую для оплаты дальнейшего лечения, получили поддержку папы Римского Франциска и согласие католической детской больницы «Бамбино Джезу» в Риме принять их ребенка, несмотря на то, что министерство иностранных дел Италии в ускоренном порядке предоставило Альфи Эвансу итальянское гражданство, чтобы попытаться спасти или хотя бы продлить его жизнь, британская Фемида была непреклонна: ребенка от аппарата искусственной вентиляции легких отключить, его перевозку в Италию запретить, посягательства на юрисдикцию короны относительно подданных Ее Величества со стороны иностранных государств прекратить.

Посольству Италии пришлось даже принести официальные извинения, заявив что их страна вовсе не пыталась оспорить какие бы то ни было решения, принятые британскими судами относительно британских граждан.

На этом королевское правосудие не остановилось. Было решено: никакие более жалобы и ходатайства по данному делу к рассмотрению не принимать, а пикеты в поддержку малыша у «Элдер Хэй», которые проводили участники добровольной «Армии Альфи», квалифицировать как угрозы с целью запугивания сотрудников больницы.

Попытка родителей и их адвокатов перенести дело в Европейский суд по правам человека также закончилась ничем — данная инстанция отказалась принимать дело к рассмотрению, поскольку посчитала, что ничьи права нарушены не были.

11 апреля судья Высокого суда Ливерпуля Энтони Хэйден, еще 20 февраля поразивший Англию вердиктом о том, что врачи могут отключить Альфи от системы жизнеобеспечения, несмотря на возражения родителей, поскольку их ребенку, «в его наилучших интересах» «требуется мир, тишина и уединение», назвал дату отключения малыша от аппарата искусственного дыхания «в рамках представленного больницей и утвержденного судом плана лечения».

24 апреля, уже после того, как Альфи более 20 часов, вопреки прогнозам, дышал самостоятельно, судья отверг возможность снова подключить его к спасительному «кислороду» или вывезти на лечение в Италию, поскольку «дело завершено».

Все решения суда были приняты на основе закона 1989 года, согласно которому права родителей по отношению к своему ребенку не являются абсолютными и, если ребенку угрожает опасность причинения вреда, государство может и должно вмешаться. Британское государство, посчитав, что данному ребенку жить — смертельно вредно, и вмешалось.

Собственных сил, чтобы дышать, Альфи хватило всего на пять дней. Или, вернее, на целых пять дней!..

Мартиролог: Шарлотта Уайэт, Люк Уинстон-Джоунс, Чарли Гард и другие

Мало кому в России хоть что-то говорят эти имена. А вот в англоязычном коммуникативном пространстве они более чем известны. За каждым из них стоит собственный правовой прецедент, на которых, как известно, основана британская судебная система.

К слову, из-за этой прецедентной системы, когда британские войска в ходе боевых действий без суда и следствия убивают детей где-нибудь в Афганистане, Ираке, Ливии или Сирии, это никого в Туманном Альбионе особо не интересует, поскольку не может оказать никакого влияния на правовой статус и жизненные перспективы подданных королевы Елизаветы II. Тут вообще нечего обсуждать и не о чем волноваться — «сопутствующий ущерб», так сказать… А вот в указанных выше прецедентах — все совсем иначе. Более того, они, вроде бы маленькие и частные, касаются самих основ существования и функционирования современного британского и — шире — западного общества.

Поясним: речь идет о случаях, когда родители ребенка, который, согласно официально поставленному диагнозу, считался неизлечимо больным и относительно которого было принято решение прекратить искусственную поддержку его жизнедеятельности, либо оспаривали это решение через суд, либо активно препятствовали его осуществлению своими действиями, и тогда уже в суд подавали на них: либо лечебные учреждения, либо местные органы власти.

Пожалуй, первым в этом ряду стоит история 11-месячной Шарлотты Уайэт, которая родилась недоношенной с тяжелым поражением сердца и легких — респираторным дистресс-синдромом. 7 октября 2004 года суд по семейным делам верховного суда Великобритании под председательством судьи Элизабет Батлер-Слосс, несмотря не возражения родителей, разрешил врачам не продлевать ее жизнь «искусственно, причиняя дополнительные страдания».

Затем был точно так же, «по закону» и на основе уже созданного прецедента, лишен жизни девятимесячный Люк Уинстон-Джоунс, страдавший тяжелым генетическим заболеванием — синдромом Эдвардса. Малыша, согласно приговору все того же суда по семейным делам, отключили от систем искусственного жизнеобеспечения в ноябре 2004 года (кстати, еще одно совпадение) все в той же ливерпульской детской больнице «Элдер Хэй», медики которой посчитали себя вправе более не продлевать жизнь Люка «агрессивными методами».

Канадскому (Страна Кленового Листа продолжает жить в рамках британской правовой системы) малышу ливанского происхождения Джозефу Мараакли удалось прожить чуть больше: год и восемь с небольшим месяцев. Но для этого родителям пришлось специально переехать из Канады на территорию США, чтобы не выполнять решение суда Онтарио, вынесенное по представлению Лондонского Центра медицинского обслуживания, — об удалении из трахеи их сына дыхательной трубки, позволявшей тому дышать и жить, пусть в «вегетативном состоянии».

С очевидностью можно утверждать, что этот список неполный.

До «дела Альфи» самой резонансной в этом ряду была история Чарли Гарда. За то, чтобы продлить жизнь этого ребенка, страдавшего нарушением обмена на внутриклеточном уровне (детское энцефаломиопатическое истощение митохондриальной ДНК, «синдром МДДС»), 8 месяцев находившегося на лечении в лондонской клинике GOSH (Great Ormond Street Hospital), высказывались папа Римский Франциск, президент США Дональд Трамп, певица Шер и другие знаменитые и влиятельные люди современного мира. Сумма пожертвований в его пользу составила более 1,3 млн фунтов стерлингов...

Не помогло ничего — британский суд не разрешил изменить схему лечения младенца и вывезти его в Италию, и тот скончался 28 июля 2017 года в возрасте 11 месяцев 24 дня после «планового» отключения систем жизнеобеспечения.

Не сотвори себе кумира

Комментируя столь наглядно и массово происходящее в Великобритании и в зоне ее влияния «буйство Фемиды», российские, да и многие зарубежные комментаторы не жалеют черной краски, вспоминая и сбрасывание со скалы «неполноценных» новорожденных в античной Спарте, и практику детских жертвоприношений в древних восточных культах, включая карфагенского Молоха, и евангельское «избиение младенцев» царем Иродом, и «логику смерти» современных сатанинских сект…

Наверное, подобные сравнения и связанные с ними оценки британской общественно-правовой системы имеют право на существование. Тем более что английская история изобилует примерами запредельного пренебрежения к детям и их правам — романы Чарльза Диккенса, конечно, не являются юридически значимым документом, но приняты практически всеми жителями Туманного Альбиона как соответствовавшие фактам их эпохи и «духу времени».

Поэтому не должно удивлять, что, когда палку начали «перегибать в другую сторону», то делали это, исходя, по сути, из прежнего понимания прав и интересов детей, до которых властной британской элите нет, не было и не может быть никакого дела — грандиозные «педофильские» скандалы последнего времени лишний раз это подтверждают.

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Но, при всем при этом, в определенной гибкости и рациональности этой элите не откажешь, и свой стиль мысли и действий она выдерживает четко. Здесь стоит рассказать еще об одном случае.

В августе 2014 года Бретт и Нагхеме Кинг, родители пятилетнего британского мальчика Аши Кинга, не стали обращаться в суд, а фактически выкрали его из Саутгемптонской больницы общего профиля. Там их сын лечился от медуллобластомы, злокачественной опухоли головного мозга, и был прооперирован. Родители, однако, не согласились с лечением и увезли ребенка в Прагу, чтобы пройти там курс протонной, а не лучевой, как предлагали британские врачи, терапии.

Больница подала в суд, суд объявил чету Кинг в международный розыск и на пути в Прагу 30 августа они были арестованы в Испании. Они провели сутки в тюрьме, но, благодаря поданной апелляции, их сначала освободили, а после того, как 5 сентября 2014 года суд постановил, что Аши может получить протонную терапию в Праге, разрешили выезд в Чехию. Там их ребенок прошел необходимый курс лечения, после которого его состояние резко улучшилось. Он вплоть до нынешнего времени жив, здоров и успешно обучается в общей школе.

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По результатам «дела Аши Кинга» британское Национальное сообщество здравоохранения (NHS) в 2016 году приняло решение о том, что будет оплачивать поездки детей с медуллобластомой за границу для получения протонной терапии, а на территории Соединенного Королевства началось строительство сразу трех центров протонной терапии, которые должны начать работу в 2018—2019 годах.

Иными словами, юристы Туманного Альбиона, при всем их крючкотворстве, — все же не идиоты. Но их система ценностей, что можно видеть на приведенных выше примерах, как и система ценностей всего британского общества, далеко не идеальна и не универсальна. Весьма часто, и подчас в наиболее важных вопросах, она дает серьезный сбой. А потому априори не может считаться ни идеалом, ни целью, ни даже каким-то безусловно положительным примером для российского общества и государства.

Что называется, «не сотвори себе кумира». Ну, и пугало тоже.