Путин поручил правительству организовать Год театра

Москва, 28 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года театра в 2019 году, сообщает пресс-служба Кремля.

«В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю провести в 2019 году в Российской Федерации Год театра», — говорится в тексте указа.

Напомним, что в субботу на встрече с главой Союза театральных деятелей России Александром Калягиным глава государства обсуждал вопросы театра. Калягин выразил желание сделать следующий год в России Годом театра. Путин поддержал это предложение.

Президент также поручил правительству до 1 июня создать оргкомитет по проведению Года театра и утвердить его состав. Кабмину также поручили обеспечить утверждение плана на проведение мероприятий по случаю Года театра.

Ранее сообщалось, что российские фильмы за четыре месяца 2018 года собрали кассу Года кино.