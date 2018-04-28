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Путин поручил правительству организовать Год театра
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    Путин поручил правительству организовать Год театра

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    Путин поручил правительству организовать Год театра

    Москва, 28 апреля. Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении Года театра в 2019 году, сообщает пресс-служба Кремля.

    «В целях дальнейшего развития театрального искусства постановляю провести в 2019 году в Российской Федерации Год театра», — говорится в тексте указа.

    Напомним, что в субботу на встрече с главой Союза театральных деятелей России Александром Калягиным глава государства обсуждал вопросы театра. Калягин выразил желание сделать следующий год в России Годом театра. Путин поддержал это предложение.

    Президент также поручил правительству до 1 июня создать оргкомитет по проведению Года театра и утвердить его состав. Кабмину также поручили обеспечить утверждение плана на проведение мероприятий по случаю Года театра.

    Ранее сообщалось, что российские фильмы за четыре месяца 2018 года собрали кассу Года кино.

    Автор: Алексей Громов
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