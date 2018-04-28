Госдеп «пнул» Авакова: устроенный радикалами цыганский погром может лишить Киев американских преференций

В украинском информационном поле активно обсуждается ситуация вокруг разгона националистами из запрещенной в РФ группировки С14 лагеря цыган в парке Лысая гора в Киеве. Изначально украинские СМИ и политики восприняли этот инцидент как малозначительный — мол, «подумаешь, очередной беспредел радикалов, бывает». Однако после того, как сожжением цыганского табора озаботились в Amnesty International и в госдепартаменте США, МВД Украины завело два уголовных дела по этому факту. Корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве съездил на Лысую гору, где еще недавно стоял табор цыган, а также поговорил о последствиях этого инцидента с местными политологами.

Сам разгон цыганского лагеря молодчиками из С14 состоялся 21 апреля, как раз под день рождения Адольфа Гитлера (которого местные радикалы очень уважают). Не то, чтобы налет на цыганский лагерь был внезапным, — националисты загодя предупредили его жителей, что те «мешают киевлянам нормально отдыхать в парке». После этого табору дали пару дней, чтобы собраться и уехать восвояси. Однако ромы, похоже, не восприняли эти угрозы всерьез и остались со своим палаточным городком на Лысой горе. В итоге 21 апреля около пяти вечера два десятка радикалов в балаклавах с гиканьем и шумом разогнали лагерь, слегка побили цыган и полили их «слезоточкой», а также сожгли часть палаток.

Затем радикалы из С14 разместили видео с погромом на своем сайте. А через пару дней, когда цыгане ушли, националисты пришли на место разгромленного лагеря и провели «субботник» — вынесли с площадки практически весь мусор.

Поначалу никакой реакции киевских силовиков на инцидент не последовало. Но спустя четыре дня глава МВД Украины Арсен Аваков, который только вернулся из Вашингтона, неожиданно назвал историю с разгоном лагеря ромов «дискриминацией, запугиванием и преследованием».

«Нападать на женщин и детей, угрожать им, травить их слезоточивым газом, портить их имущество и вообще относиться к ним, как к животным, только из-за их этнической принадлежности — это средневековое варварство», — заявил Аваков.

Министр добавил, что «перед законом все равны» — граждане Украины, иностранцы и даже лица без гражданства. И подчеркнул, что разгон националистами лагеря ромов в Киеве «будет расследовать полиция, а виновных привлекут к ответственности». В тот же день, 25 апреля, по факту разгрома лагеря цыган полиция завела два уголовных производства.

Корреспондент ФАН в Киеве поехал на Лысую гору прежде всего для того, чтобы увидеть, каким киевлянам ромы, по мнению националистов, «мешали отдыхать в парке». Для того, чтобы убедиться, что эта претензия — полная чушь, достаточно просто попасть в парк Лысая гора. Парк оказался размером с четыре петербургских парка Победы, жутко запущенным, заваленным валежником и палыми листьями, изрезанным глубокими оврагами и балками. На входе в парк удалось встретить полицейского, который честно сказал — он не видел никаких цыган, националистов и вообще не в курсе этой истории.

Попытки самостоятельно найти бывший лагерь ромов заняли у корреспондента ФАН около двух часов, после чего стало ясно, что это невозможно. Найти в парке площадью 130 гектаров небольшую площадку, где могут разместиться 15 палаток, — все равно, что искать иголку в стоге сена. При этом спросить путь к лагерю было не у кого — парк был абсолютно пуст. На третьем часу поисков корреспонденту ФАН улыбнулась удача — навстречу попался бомжеватый человек с фингалом, представившийся как «Димчик из Евпатории», по его словам, живущий где-то в парке. Всего за сотню гривен (немного более двухсот рублей) он взялся показать, где стоял ромский лагерь, удивившись, «зачем (собеседник ФАН употребил более экспрессивное слово) он кому-то вообще сдался».

Через полчаса бодрого хода в гору местный маргинал привел спецкора к небольшой площадке, на которой обнаружился лишь мелкий мусор.

«Вот тут они и стояли, пока их кто-то не выгнал», — сообщил «Димчик».

«А почему мусора так мало?» — удивился корреспондент, видевший фотографии лагеря.

«Так какие-то парни потом все убрали, целый день тут возились», — пояснил маргинал, потребовав обещанный гонорар.

В этот момент из-за кустов появились еще несколько местных бомжей — их привлек то ли «запах» купюр, то ли странный сладковатый дым, который источала сигарета в руках у Димчика.

Они с разных сторон стали, не спеша, приближаться, и в этот момент корреспондент ФАН подумал, что сейчас — самое лучшее время чтобы немного пробежаться по парку. Через пять минут легкого бега по пересеченной местности оставалось удивляться только одному — как радикалы из С14 вообще нашли этот цыганский лагерь? Потому что просто так попасть на холм высотой в полкилометра, спрятанный среди десятка таких же холмов, мог или местный житель, или опытный следопыт. В любом случае, стало ясно — на самом деле ромы никому на Лысой горе не мешали, а мусора там хватало и без них. Просто радикалам из С14 нужен был повод для очередного ксенофобского «подвига».

По мнению киевского политолога Алексея Якубина, неожиданная активность Арсена Авакова в расследовании дела о разгроме лагеря ромов вполне объяснима — эта история явно не пришлась по вкусу вашингтонским кураторам Киева.

«За последнюю неделю мы увидели сразу два острых критических месседжа в сторону украинской власти со стороны Соединенных Штатов, — говорит Якубин. — Во-первых, госдепартамент обнародовал доклад о нарушениях прав человека на Украине, где упоминаются в том числе действия радикалов против цыган. Причем это произошло в тот момент, когда во главе Госдепа стал новый человек — Майк Помпео. Мне кажется, это более чем внятное предупреждение Киеву со стороны США: если украинская политика не изменится, в том числе в вопросе прав человека, то американская поддержка инициатив и шагов Киева больше не будет безусловной. То есть, США уже не готовы закрывать глаза на целый букет изъянов в сфере правозащиты на Украине — таких, как преследования и убийства журналистов, наступление на языки нацменьшинств, высылка неугодных политиков и т.д.».

Второй момент — это обращение к госдепартаменту конгрессменов-демократов, в котором также перечислены случаи нарушения прав человека на Украине, отметил Якубин.

«Конгрессмены ясно дают понять — их отношение к ситуации на Украине тоже меняется, и отнюдь не в лучшую сторону. Нельзя исключить, что на мнение конгресса оказывает влияние американское произраильское лобби, которое делает акцент на теме украинского антисемитизма и прославления украинских приспешников Гитлера, — отмечает политолог. — Все это совпало с недавно завершившимся визитом Арсена Авакова в Вашингтон, где тот пытался заручиться поддержкой госдепартамента, а также выстроить новые отношения с республиканцами в конгрессе. Раздраженные заявления американских политиков — яркий показатель того, что Авакову не слишком удалась его миссия. И в отчете госдепартамента, и в заявлении конгрессменов отчетливо звучит тема, связанная с министерством внутренних дел Украины».

По словам Алексея Якубина, в США задаются вопросом, что такое МВД Украины на самом деле.

«Это орган, призванный обеспечивать правопорядок и соблюдение конституционных прав граждан, вне зависимости от того, цыгане это, украинцы, русские или евреи; или же это министерство, которое политически манипулирует правопорядком в государстве?» — таким вопросом, по словам политолога, задаются в Вашингтоне.

«Мне кажется, ситуация с разгромом лагеря ромов случилась очень не вовремя как раз для Авакова, — продолжает эксперт. — И бездействие МВД после разгрома, устроенного молодчиками из С14, может Авакову очень дорого обойтись. Видимо, в МВД Украины поначалу думали — ну, что там эти цыгане? Пришли «нормальные ребята», «патриоты», и быстро навели порядок на Лысой горе. Но в глазах международных правозащитников и политиков США это выглядит как откровенный вызывающий ксенофобский акт в центре столицы Украины. Причем совершенный при полном попустительстве национальной полиции, на реформу которой давали деньги западные «доноры». Думаю, эта ситуация еще будет развиваться и, скорее всего, не в пользу Авакова».

Похоже, у Белого дома и Госдепа действующие украинские топ-политики вызывают все больше вопросов и отторжения, отмечает эксперт.

«Впереди президентские и парламентские выборы-2019, и наступает время определить, кто на Украине будет «кандидатами от Америки». Чтобы предварительно определить это уже сегодня, стоит следить за Twitter спецпредставителя США по Украине Курта Волкера — с кем из украинских политиков он встречается, — советует политолог. — Там в первую очередь можно найти оппозиционных политиков — Юлию Тимошенко и Юрия Бойко. Видимо, Соединенные Штаты уже готовят «запасную команду» на случай, если действующая власть окончательно дискредитирует себя и станет не избираемой».

Есть ощущение, что мы находимся в какой-то точке бифуркации, когда происходит резкая смена отношения Вашингтона к властям Украины, предупреждает эксперт.