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Новости Сирии
Лавров пообещал бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии даже в зонах деэскалации
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    Лавров пообещал бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии даже в зонах деэскалации

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    Лавров пообещал бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии даже в зонах деэскалации

    Москва, 28 апреля. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что борьба с террористами в Сирийской республике будет бескомпромиссной, даже в зонах деэскалации.

    Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции с главами МИД Турции и Ирана в Москве.

    Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, борьба с боевиками будет абсолютно бескомпромиссной и те отряды вооруженной оппозиции, которые являются патриотические настроенными и хотят мира своей стране, должны незамедлительно отмежеваться от террористов и изгнать их из этих зон деэскалации.

    Напомним, ранее Лавров заявил о необходимости согласования коллективных мер в астанинском формате по нормализации обстановки в Сирии. Он также отметил, что удары США, Британии и Франции по Сирии нанесли серьезный ущерб перспективам урегулирования сирийского конфликта.

    Автор: Тимур Румянцев
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