Лавров пообещал бескомпромиссную борьбу с террористами в Сирии даже в зонах деэскалации

Москва, 28 апреля. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров сообщил, что борьба с террористами в Сирийской республике будет бескомпромиссной, даже в зонах деэскалации.

Соответствующее заявление было сделано на пресс-конференции с главами МИД Турции и Ирана в Москве.

Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, борьба с боевиками будет абсолютно бескомпромиссной и те отряды вооруженной оппозиции, которые являются патриотические настроенными и хотят мира своей стране, должны незамедлительно отмежеваться от террористов и изгнать их из этих зон деэскалации.

Напомним, ранее Лавров заявил о необходимости согласования коллективных мер в астанинском формате по нормализации обстановки в Сирии. Он также отметил, что удары США, Британии и Франции по Сирии нанесли серьезный ущерб перспективам урегулирования сирийского конфликта.