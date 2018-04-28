Глава оппозиции Армении заявил о готовности встретиться со всеми депутатами правящей партии

Ереван, 28 апреля. Глава оппозиционного движения Никол Пашинян заявил о готовности встретиться со всеми депутатами правящей Республиканской партии Армении. Такое заявление он сделал на митинге своих сторонников в Иджеване.

«Мы заинтересованы в скорейшем решении проблемы, и если есть сложности, связанные с тем или иным форматом переговоров, мы готовы к прямым переговорам со всеми депутатами фракции Республиканской партии Армении», — заявил Пашинян.

Пашинян готов к прямым переговорам с депутатами Республиканской партии Армении, чтобы высказать предложения по решению проблемы и выслушать их мнения. Об этом сообщает РИА Новости.

Напомним, акции протеста сторонников оппозиции в Армении начались в середине апреля. На их фоне премьер-министр страны Серж Саргсян подал в отставку. Кремль надеется, что сложившаяся ситуация в Армении будет урегулирована в рамках конституционного поля и в ближайшее время.