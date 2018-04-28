Москва, 28 апреля. Анкара призывает Вашингтон отказаться от поддержки курдских формирований, действующих на территории Сирии. Об этом заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, который в субботу в Москве обсуждал ситуацию на Ближнем Востоке с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и главой иранского дипломатического ведомства.

«США поддерживают эти террористические организации, поэтому необходимо прекратить эту поддержку. В 2016 году США нам пообещали, что эти террористические организации покинут сирийскую территорию…» — отметил Чавушоглу.

Анкара неоднократно обвиняла Вашингтон в невыполнении обещаний о выводе курдов YPG из сирийского Манбиджа. По словам Чавушоглу, кусдские боевики контролируют 25% территории на восточном побережье Евфрата, где они «изменили демографическую ситуацию».

Напомним, с конца января Анкара проводит на северо-западе Сирии операцию «Оливковая ветвь» против курдских формирований, многие из которых признаны в Турции террористическими. Поводом для ее начала стало решение США, поставляющих курдам вооружение, создать совместно с ними воинское подразделение.

Ранее стало известно, что курдские вооруженные формирования из состава «Демократических сил Сирии» (SDF) продолжают принудительную вербовку мирных жителей на севере САР. Кроме того, недавно курдские боевики атаковали населенный пункт Занар на севере провинции Ракка.