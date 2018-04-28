Сирия продолжает натиск на ИГ в Дамаске: корреспондент ФАН запечатлел военные действия на передовой

Авиация и артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) продолжают наносить сосредоточенные удары по военным объектам «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) на южной окраине города Дамаск. Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), который продолжает ежедневно фиксировать обстановку на этом направлении, прислал в нашу редакцию новую порцию фото и видео из зоны боевых действий.

Основные столкновения сейчас разворачиваются в пригороде Аль-Хаджар Аль-Асвад и на окраине микрорайона Аль-Джура в Аль-Кадаме. Артиллерия и сирийские ВВС ведут точечные обстрелы опорных пунктов, танков, военных пикапов и других объектов террористов. Тактика командования САА, как рассказали корреспонденту ФАН военнослужащие, направлена на разрыв ключевых коммуникаций ИГ и расчленение анклава боевиков на юге столицы.

Стремясь изолировать бандгруппы «Исламского государства» друг от друга, подразделения войск САР сейчас заходят в атаку с трех разных направлений. При этом террористы несут серьезные потери как в технике, так и в живой силе. Отмечается, что за последнее время было ранено и уничтожено порядка 60 членов ИГИЛ1. Большинство из них были ликвидированы в ходе столкновений в районе Аль-Хаджар Аль-Асвад. Также на этом направлении была уничтожена значительная часть вооружения джихадистов и ряд штабов ИГ.

У боевиков была возможность добровольно вывести силы из захваченных ими в 2015-м году южных кварталов столицы, тем не менее они отказались, заявив, что они готовы к упорному сопротивлению. Уже в первые дни освободительной операции САА, однако, ими была утрачена часть территорий. Соседние юго-восточные пригороды тем временем контролируются силами так называемой вооруженной оппозиции. С ними благодаря помощи представителей российского Центра по примирению сторон официальному Дамаску удалось заключить перемирие.

1 Организация запрещена на территории РФ.