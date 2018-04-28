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Цыганову перепутали с Кожевниковой на съемках концерта в Кремле
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    Цыганову перепутали с Кожевниковой на съемках концерта в Кремле

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    Цыганову перепутали с Кожевниковой на съемках концерта в Кремле

    Москва, 28 апреля. Певицу Вику Цыганову перепутали с актрисой и депутатом Марией Кожевниковой во время съемок коцерта «Три аккорда» в Кремле. 

    Российская певица Вика Цыганова весной 2019 года отметит свое 55-летие. Однако артистка сохранила красоту и свежесть. Она заявила, что особенных секретов красоты у нее нет, и иногда даже может позволить себе съесть гренку с пивом. Однако Цыганова призналась, что ранее прибегала к помощи пластических хирургов. 

    «У меня хорошая наследственность и нужно только поддерживать то, что подарила природа», — сказал Цыганова, ее слова приводят Дни.ру.

    Однако накануне в Государственном Кремлевском дворце Цыганову не узнали. Ее стали искать в списках звезд, чтобы направить в нужную гримерку. Артистку перепутали с Марией Кожевниковой.

    Цыганову перепутали с Кожевниковой на съемках концерта в Кремле

    Автор: Ирина Селезнева
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