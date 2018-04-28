Смартфоны помогут россиянам снять деньги в банкоматах

Москва, 28 апреля. Вице-премьер «Сбербанка» Сергей Мальцев рассказал о двух технических новинках, которые в ближайшее время появятся в банкоматах страны.

Компания уже успешно протестировала систему распознавания лиц, а также придумала, как использовать различные гаджеты. С помощью смартфонов россияне смогут осуществлять привычные услуги: вносить или снимать наличные, переводить деньги со счета и многое другое, пишет ТАСС.

После успешного тестирования технология распознавания лиц появится во всех банкоматах организации. В данный момент в этом направлении идут работы, пишет Ura.Ru.