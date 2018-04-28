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Смартфоны помогут россиянам снять деньги в банкоматах
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    Смартфоны помогут россиянам снять деньги в банкоматах

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    Смартфоны помогут россиянам снять деньги в банкоматах

    Москва, 28 апреля. Вице-премьер «Сбербанка» Сергей Мальцев рассказал о двух технических новинках, которые в ближайшее время появятся в банкоматах страны.

    Компания уже успешно протестировала систему распознавания лиц, а также придумала, как использовать различные гаджеты. С помощью смартфонов россияне смогут осуществлять привычные услуги: вносить или снимать наличные, переводить деньги со счета и многое другое, пишет ТАСС.

    После успешного тестирования технология распознавания лиц появится во всех банкоматах организации. В данный момент в этом направлении идут работы, пишет Ura.Ru.

    Автор: Алексей Громов
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