Россия заинтересована, чтобы выборы премьера в Армении прошли законно — Затулин

Москва, 28 апреля. Россия заинтересована в том, чтобы выборы премьер-министра Армении прошли в рамках законных процедур. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Государственной думы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин.

По словам Затулина, Россия будет очень внимательно следить за тем, чтобы выборы премьер-министра в Армении прошли в рамках законных процедур. Политик высказал свое личное мнение по данному вопросу, сообщает РИА Новости.

«И я не уверен, что если речь пойдет о том, чтобы сломать эту процедуру и попробовать кому бы то ни было эту процедуру насильственным образом изменить исходя из революционной целесообразности, мы в России это так однозначно признаем», — заявил Затулин.

Политик отметил, что РФ будет работать с новым правительством Армении исходя из союзнических обязательств, если на выборах победят глава оппозиционного движения Никол Пашинян, руководитель партии «Блок Царукян» Гагик Царукян и временно исполняющий обязанности премьер-министра Карен Карапетян. Москва также рассчитывает на взаимность со стороны нового правительства Армении.