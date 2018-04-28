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Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление по Сирии
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    Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление по Сирии

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    Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление по Сирии

    Москва, 28 апреля. Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление по Сирии по итогам встречи глав МИД государств Сергея Лаврова, Мевлюта Чавушоглу и Мухаммада Джавада Зарифа.

    По словам российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, в заявлении были отражены основные итоги встречи. В частности, страны-гаранты намерены продолжать совместные усилия по урегулированию ситуации в Сирии и договорились о конкретных шагах для возвращения к траектории устойчивого продвижения к цели резолюции 2254.

    «Мы твердо привержены безальтернативности политико-дипломатического преодоления кризиса в Сирии на основе резолюции 2254, на основе рекомендаций Конгресса нацдиалога в Сочи», — подчеркнул Лавров.

    Россия, Турция и Иран приняли совместное заявление по Сирии

    Также, по словам российского министра, Россия, Турция и Иран будут противостоять попыткам подорвать совместную работу стран-гарантов.

    «Мы при этом отметили, что будем противостоять попыткам подорвать нашу совместную работу, и подчеркнули, что астанинский формат прочно стоит на ногах», — сказал Лавров.

    Главы российского, иранского и турецкого МИД подчеркнули, что попытки разделить Сирию по этноконфессиональным линиям абсолютно недопустимы. Лавров уточнил, что принятое совместное заявление России, Турции и Ирана будет распространено.

    Напомним, в субботу министры иностранных дел России, Ирана и Турции Сергей Лавров, Мевлют Чавушоглу и Мухаммад Джавад Зариф провели трехсторонние переговоры, на которых обсудили перспективы дальнейшего мирного урегулирования в Сирии после удара по САР США и их союзников. Ранее Лавров заявил, что удары коалиции США нанесли урегулированию серьезный ущерб.

    Автор: Василий Котов
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