Сирия: САА при поддержке ВКС РФ освободила город в провинции Хама

Дамаск, 28 апреля. Подразделения Сирийской арабской армии (САА) взяли под свой контроль город Талль Хаммамият на северо-западе провинции Хама. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

Накануне боевики из трех террористических группировок объединились для масштабной наступательной операции на позиции вооруженных Сирии в районе населенного пункта Талль Хаммамият. Благодаря действиям авиации ВКС РФ и ВВС Сирии, нанесших серию ударов по террористам, атака была сорвана. Позднее САА контратаковали позиции боевиков в районе Талль Хаммамият, после чего продолжили наступление, которое завершилось полным освобождением города.

Стоит отметить, что Талль Хаммамият самый ближний город к ключевому оплоту террористов Кафр-Зита. В настоящее время ВКС РФ и ВВС Сирии наносят авиаудары по позициям боевиков в районе Кафр-Зиты, после чего начнется полномасштабная наступательная операция САА.