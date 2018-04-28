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Медведев анонсировал неизбежную пенсионную реформу
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    Медведев анонсировал неизбежную пенсионную реформу

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    Медведев анонсировал неизбежную пенсионную реформу

    Москва, 28 апреля. Россию ждет неизбежная пенсионная реформа, что подтвердил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По его словам, в настоящее время власти переходят к законодательному уровню нововведений и отходят от экспертных дискуссий.

    Как отметил глава кабмина, уже была проведена достаточно серьезная экспертиза всех вопросов по этому поводу. 

    «Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне», — признался Медведев в интервью телеканалу «Россия 1».

    Он уточнил, что имеется в виду повышение пенсионного возраста. Медведев подчеркнул, что уже можно говорить о повышении возраста выхода на пенсию, потому как выросла продолжительность жизни.

    «Жизнь, слава богу, изменилась, — сказал премьер. — И это дает необходимые основания для того, чтобы к этому вопросу вернуться».

    Напомним, о том, что повышение пенсионного возраста неизбежно, потому что «решение уже почти принято», недавно говорил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин.

    Автор: Тимур Румянцев
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