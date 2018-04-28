«Скорее вымрут немцы»: Лимонов жестко ответил писательнице из Норвегии, предсказавшей крах России

Норвежка Эрика Фатланд, объехав 14 соседствующих с Россией стран, написала в своей книге, что через 100 лет «российская граница станет короче». По мнению писателя и политика Эдуарда Лимонова, обращать внимания на такие заявления не стоит.

За 259 дней писательница посетила Северную Корею, Китай, Монголию, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Украину, Белоруссию, Литву, Польшу, Латвию, Эстонию, Финляндию и добралась до родной Норвегии. В книге «Граница», написанной по итогам этого путешествия, Эрика Фатланд утверждает, что все перечисленные страны, кроме Китая, относятся к России как к старшему брату, а Россия мечтает «вернуть районы, которые ранее были ее частью», цитирует «Газета.ru».

При этом норвежка утверждает, что «Россия будет расширяться, пока не рухнет».

«Сложно говорить о датах, но через 100 лет границы будут выглядеть не так, как сейчас. Российская граница станет короче», — написала Фатланд.

Свой вывод писательница объяснила тем, что «существовало множество империй, и все они всегда распадались».

Российский писатель и публицист Эдуард Лимонов назвал вывод норвежки бредовым.

«Я не знаю, что это за писательница, и можно ли ей доверять. Первый раз слышу о ней. Мало ли кто чего говорит. Но я всегда считал, что в 1945 году Россия была наиболее великой, и хотел бы, чтобы мы вернулись к этому. Я буду только приветствовать, если Россия станет еще могущественнее, еще огромнее, еще величественнее», — сказал Эдуард Лимонов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Писатель напомнил, что в Норвегии проживают три миллиона человек, и Фатланд представляет «подавляющее меньшинство».

«И почему это Россия должна рухнуть? Россия не рухнет, потому что российский народ — самый крупный в Европе. У нас только на европейской части страны проживает 118 миллионов граждан. Куда мы денемся? Только если нас не подвергнут какому-то жутчайшему геноциду, тогда мы вымрем. Но скорее вымрут немцы, потому что их 80 миллионов всего. А вообще — это нонсенс какой-то», — заметил писатель.

По словам Лимонова, если бы он знал, кто такая Эрика Фатланд, и ценил ее труды, то он бы высказался насчет ее книги более серьезно.