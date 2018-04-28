Объединение Кореи может быть выгодно России, но не США — эксперт

Москва, 28 апреля. Несмотря на неожиданное потепление в отношениях между Северной и Южной Кореей, перспективы реального объединения двух государств по-прежнему выглядят туманными. Об этом в субботу заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По его словам, Пхеньян и Сеул слишком разные и объединить эти два государства чрезвычайно сложно. Одно является страной-изгоем с ядерными амбициями, другое — бесспорным союзником США.

Впрочем, считает Безпалько, если объединение Корейского полуострова и правда произойдет, это может быть выгодно России. Речь идет о сценарии, при котором объединенная Корея совместит сильную экономику Юга и большой военный потенциал Севера, превратившись в сильное независимое государство. В этом случае она может стать союзником Китая и России, что выразится в интеграции политических и экономических институтов. Например, у России появится возможность проложить трубопровод до окончания Корейского полуострова. При негативном сценарии Южная Корея подчинит себе КНДР и сделает эту территорию свой буферной зоной.

А вот кому точно невыгодно объединение Кореи — так это США. Пока эти два государства разделены, Америка может беспрепятственно наращивать свое военное присутствие в этом регионе, рассказал Безпалько изданию Infox.ru.