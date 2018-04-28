Рогозин рассказал, когда разработают план развития судостроения в Крыму и Севастополе

Симферополь, 28 апреля. Стратегический план развития промышленности, судостроения и судоремонта в Крыму и Севастополе до 2030 года будет разработан не более чем за два месяца, заявил в субботу вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

Об этом он сообщил в Ливадии на совещании с членами Морской коллеги при правительстве России, где обсуждались вопросы развития судостроения и судоремонта на предприятиях Крыма и Севастополя.

«По итогам сегодняшнего совещания Морской коллегии намерен обратиться к президенту с подробным докладом по статусу развития промышленности Крыма и Севастополя на сегодня и необходимых шагах по дальнейшему движению вперед», — отметил Рогозин.

Напомним, ранее в ходе совещания Морской коллегии сенатор от Крыма Ольга Ковитиди призвала ввести в закон понятие «пиратство» после захвата российского судна «Норд» украинскими пограничниками.