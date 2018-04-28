США о таком могут только мечтать: военный эксперт ответил американцу, «похоронившему» российский Су-57

Военный эксперт Себастьян Роблин попытался «похоронить» российский истребитель пятого поколения Су-57, сравнивая его с американским малозаметным истребителем-бомбардировщиком пятого поколения F-35 Lightning II. Его статья «Покойся с миром: у России и Индии были большие планы по созданию смертоносного истребителя. Что случилось?» опубликована в журнале The National Interest.

«Хотя F-35 может уступать старым реактивным истребителям по кинематических характеристикам, он обладает большей скрытностью, чем Су-57, более-менее готов к экспорту и оснащен высокотехнологичными датчиками и компьютерными системами, которые позволяют ему делиться данными с дружественными силами», — сообщает в своем материале аналитик.

При этом Роблин признает, что и у F-35 есть множество проблем, которые, тем не менее, будут решены еще до того, как истребитель начнет массово поставляться европейскому заказчику. С другой стороны, по его мнению, преодоление трудностей, с которыми сталкиваются разработчики российского Су-57, потребует не только больших денежных вложений, но и времени.

В свою очередь российский военный эксперт, летчик-инструктор, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сказал, что к «заявлению Роблина нужно относиться только как словам незнающего человека».

«Этот уважаемый господин не привел никаких характеристик по малозаметности, никаких цифр или других сведений. Ведь та же малозаметность выражается в цифрах: какое у F-35 и какое у Су-57 радиопоглощение, какие углы преломления, как самолет их отражает, поглощает и т.д. Ничего этого нет, о чем он вообще? И это эксперт, который пытается «похоронить» наш Су-57?» — задается вопросом Красноперов.

Собеседник ФАН также не понимает, о каких конкретно проблемах Су-57 идет речь. Ведь данные о российском истребителе пятого поколения до сих пор находятся под грифом секретно и в открытом доступе не публикуются.

«Опять же он не знает никаких цифр, никаких характеристик нашего самолета. Мне видится, что Роблин пытается насолить России в мировом медийном пространстве, не приводя никаких доказательств своим словам. Да еще и заикается про срыв совместного, российско-индийского проекта FGFA. Но он не понимает, что в российском варианте самолет уже готов и испытан. А сравнивать F-35 и Су-57 можно только в том случае, если поставить их рядом на весы, облучать радаром и снимать характеристики по радиопоглащению, отражению лучей радаров и т.д. Так что заявление «эксперта» не имеет под собой ничего основательного. В любом случае все на места расставит только реальный или учебный воздушный бой», — продолжает российский специалист.

Отвечая на слова военного аналитика США, Красноперов подчеркивает, что, как в случае с F-35, бортовая электроника Су-57 также способна на передачу оперативной информации на другие самолеты и наземные станции.

«Более того, Су-57 способен не только обмениваться информацией с другими истребителями, но и выполнять роль ведущего, отдавая приказы и расставляя приоритеты при атаке. Кроме этого наши самолеты имеют отличную авионику, отличные двигатели и форму фюзеляжа. У F-35 только один двигатель с поворотным соплом, что не очень-то хорошо для современного истребителя. А на наших Су-57 стоит два замечательных двигателя с управляемым вектором тяги, что позволяет ему выполнять такие кульбиты в воздухе, о которых американцы могут только мечтать», — говорит россиянин.

При этом он сравнивает заявление Роблина со словами президента США Дональда Трампа об «умных ракетах», которых якобы должна опасаться Российская Федерация.

«Заявление американской стороны похоже на слова Трампа об «умных ракетах», которые в Сирии сбивали старые советские комплексы ПВО. Вот и здесь также. На самом деле ракеты у них старые, малоскоростные, с нашими вообще не сравнить. Неужели они и правда думают, что мы отстаем от них в самолетостроении? Басни Крылова какие-то», — заключил Красноперов.

Су-57 — российский истребитель пятого поколения. Впервые поднялся в воздух в 2010 году. Су-57 должен будет заменить советский и российский многоцелевой всепогодный истребитель четвертого поколения Су-27. Новый самолет оснащен перспективной радиолокационной станцией с фазированной антенной решеткой и принципиально новым комплексом авионики. Су-57 преподносится как основной конкурент американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35.