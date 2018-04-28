Разведка ЛНР засекла переброску в Донбасс крупнокалиберной артиллерии

Луганск, 28 апреля. Украинские военные перебросили в Донбасс 25 единиц военной техники, сообщает Луганский информационный центр.

По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрея Марочко, на железнодорожной станции Красный Лиман было зафиксировано проведение мероприятий по разгрузке эшелона, в составе которого находилось 25 единиц техники, включая шесть 100-мм противотанковых пушек и четыре 152-мм пушки «Гиацинт-Б».

Марочко добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наращивание сил и средств вблизи линии соприкосновения.

Напомним, ранее сообщалось, что в субботу в ходе массированного обстрела со стороны украинских силовиков в Докучаевске погибли два человека, еще один получил ранение.