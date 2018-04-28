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Помпео обеспокоен планами Турции на покупку российских С-400
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    Помпео обеспокоен планами Турции на покупку российских С-400

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    Помпео обеспокоен планами Турции на покупку российских С-400

    Москва, 28 апреля. Новый госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность министру иностранных дел Турции Ахмету Чавушоглу в связи с решением Анкары закупать российские ЗРК С-400.

    «Госсекретарь подчеркнул серьезный уровень обеспокоенности США, если они (турецкая сторона) продолжат (эту сделку). Он попросил Чавушоглу внимательно оценить системы, способные взаимодействовать с натовскими», — заявил высокопоставленный представитель американской делегации.

    Чавушоглу со своей стороны заявил, что Турция нуждается в этих зенитно-ракетных комплексах.

    «Мы обсудили тему С-400 с Помпео. Мы сообщили ему, что эти системы нам нужны», — сказал министр.

    Ранее сообщалось, что Помпео решил присоединить Россию к «демократическому миру». 

    Автор: Дима Оленин
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