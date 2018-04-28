Помпео обеспокоен планами Турции на покупку российских С-400

Москва, 28 апреля. Новый госсекретарь США Майк Помпео выразил обеспокоенность министру иностранных дел Турции Ахмету Чавушоглу в связи с решением Анкары закупать российские ЗРК С-400.

«Госсекретарь подчеркнул серьезный уровень обеспокоенности США, если они (турецкая сторона) продолжат (эту сделку). Он попросил Чавушоглу внимательно оценить системы, способные взаимодействовать с натовскими», — заявил высокопоставленный представитель американской делегации.

Чавушоглу со своей стороны заявил, что Турция нуждается в этих зенитно-ракетных комплексах.

«Мы обсудили тему С-400 с Помпео. Мы сообщили ему, что эти системы нам нужны», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что Помпео решил присоединить Россию к «демократическому миру».