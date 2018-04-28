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Власти Венеции будут ограничивать потоки туристов
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    Власти Венеции будут ограничивать потоки туристов

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    Власти Венеции будут ограничивать потоки туристов

    Рим, 28 апреля. Власти Венеции начинают тестирование системы по ограничению потока туристов, сообщает новостной канал Rainews 24. Накануне в городе были установлены турникеты.

    При превышении установленного мэрией числа туристов в регионе попасть в него смогут только местные жители. Соответствующая мера позволит «контролировать туристические потоки», чтобы не допускать большого скопления людей в одном месте.

    Ранее городской совет принял решение об ограничении потока туристов. Так, для центральной площади Венеции был установлен поток в размере 65 тысяч человек в день.

    Автор: Алексей Громов
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