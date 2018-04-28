Трамп не заслужил: Пушков рассказал, кому стоит вручить Нобелевскую премию мира
Москва, 28 апреля. Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на прозвучавшее за океаном предложение наградить президента США Дональда Трампа Нобелевской премией мира.
Пушков отметил, что, если и награждать какого-то за урегулирование ситуации на Корейском полуострове, так это лидеров расположенных там стран.
«Нобелевскую премию за развитие на Корейском п-ве Трамп, конечно, не заслужил. Трамп в основном угрожал войной. Намного логичнее дать ее Ким Чен Ыну и главе Южной Кореи, если все и дальше пойдет по мирному сценарию…» — написал Пушков в Twitter.
Нобелевскую премию за развитие на Корейском п-ве Трамп, конечно, не заслужил. Трамп в основном угрожал войной. Намного логичнее дать ее Ким Чен Ыну и главе Южной Кореи, если все и дальше пойдет по мирному сценарию. А Трамп пока и отказа Пхеньяна от ядерного оружия не добился.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) April 28, 2018
Он напомнил, что, несмотря на громкие и порой воинственные заявления, американский президент не смог убедить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.
Председатель комиссии Совета Федерации отметил, что, по его мнению, присуждение Нобелевской премии мира под надуманным предлогом с той только целью, чтобы ее обладателем стал американский президент, дискредитирует премию.
«В 2009 ее ни за что — за пустую болтовню — присудили Обаме, после чего он разбомбил Ливию. Премию мира нельзя превращать в фейк. Мир и так уже тонет в фейках», — подчеркнул Пушков.
Напомним, о том, что Дональд Трамп является достойным претендентом на Нобелевскую премию мира, ранее заявили в Сенате США. Член Республиканской партии Линдси Грэм сообщила, что, если ситуация на Корейском полуострове будет урегулирована, лучшего кандидата, чем Трамп, просто нет.
В Госдуме РФ, комментируя заявление Грэм, отметили, что вручение премии Трампу подорвет репутацию Нобелевского комитета.