Прилепин: Следующий котел станет для Порошенко последним

Известный русский писатель и замкобата армии ДНР Захар Прилепин рассказал Федеральному агентству новостей о своем участии в нашумевшем фильме «Дежурство», получившем главный приз престижного фестиваля Tribeca Film в Америке, и о ситуации в Донбассе.

Захар Прилепин считает, что фильм удался. Писатель согласен и с тем, что американцы, заседавшие в жюри конкурса Tribeca Film Festival, оказались не так политизированы, как, например, члены «присяжной коллегии» Оскара.

— Думаю, жюри не было особого дела до Украины, — говорит Прилепин. — Слышал, что там собираются американские «леваки», люди своеобразные. Фильм получился хорошим — почему бы не дать премию этим русским, они же не подчиняются Трампу?

— А как вообще появилась идея выставить картину на фестиваль в Нью-Йорке и на Оскар?

— На Оскар мы попали в силу того, что получили главный приз Tribeca Film в Нью-Йорке. Победа в этом фестивале автоматически означает попадание в лонг-лист Оскара. По поводу идеи выставить картину — это к Ленару Камалову, режиссеру. Я как жил в Донецке, так и живу. Никакого отношения к этому, по сути, не имею.

— Вы ездите за границу. Не возникает ли, учитывая ваше участие в боевых действиях на Донбассе, проблем, были ли попытки вас задержать, пригласить «на беседу»?

— Я был за четыре года войны четыре раза за границей: Франция, Италия, Швейцария и Греция. Раз в четыре года выезжаю, и никто меня никогда не трогал. Несмотря на то, что посол Украины во Франции давал официальный протест по поводу моего приезда — как террориста и руководителя незаконных вооруженных формирований. Я так понял, французы плевать на это хотели.

— 1 мая в Москве пройдет фестиваль «Муза непокорных». Как вы относитесь к этому событию? Как, на ваш взгляд, должна реагировать на это московская общественность, деятели культуры и т.д.?

— Запрещать не надо. Надо приходить и под запись разговаривать. Надо уметь спокойно и достойно побеждать в диалоге. Мы с этим справимся. Если мы будем там орать и пихаться — мы уподобимся им. Не стоит этого делать.

— На ваш взгляд, насколько вероятно, что в ближайшее время начнется полномасштабное наступление ВСУ? И готовы ли к этому республики Донбасса — морально и технически?

— Мы, конечно же, готовы морально. Технически — у них обеспечение повыше. Но все наши бойцы так заждались наступления, что... слов нет. Но, знаете, я не верю, что Порошенко всерьез на это пойдет. Еще один котел — и он более не президент. Зачем ему это? Ему выгоднее тянуть ситуацию до своих выборов. Мы ждали наступления весь прошлый год. И в позапрошлом тоже ждали. Готовились, тренировались, запасались. Теперь тоже готовимся, тоже запасаемся, тоже тренируемся, но ничего не ждем. Если чего-то ждешь годами — перекипаешь немножко. Но если начнется — мы только за. Пока вот стоим друг напротив друга и стараемся каждый день который уже месяц сделать противнику что-то дурное. Это тоже работа, но она стала какой-то уже почти рутинной. Они обстреляли — мы ответили. Они обстреляли — мы ответили. Мы ответили — они обстреляли. И продолжаем дальше стоять на том же месте.

— Против России вводятся все новые и новые санкции. Есть мнение, что в качестве асимметричной ответной меры Россия могла бы признать ДНР и ЛНР. На ваш взгляд, насколько такое возможно? Что думают жители Народных республик и их защитники о такой перспективе?

— Мы контролируем только часть бывших Донецкой и Луганской областей. А референдум о независимости проводился на всей территории. Если признавать — то целиком. Вместе со Славянском и Краматорском. Там нас очень ждут. Но это мое личное мнение.

Напомним, короткометражная лента режиссера Ленара Камалова «Дежурство» получила главный приз фестиваля Tribeca в Нью-Йорке и попала в лонг-лист премии «Оскар». Захар Прилепин сыграл в фильме главную роль — ополченца Донецкой народной республики с позывным «Кот». В картине глазами рядового воина сопротивления передана боль трагедии на Востоке Украины.

Фестиваль Tribeca Film проводится с 2002 года. Он был задуман как реакция кинематографистов эмоциональной альтернативы пессимизма после терактов 11 сентября 2001 года. Одним из его идейных вдохновителей стал актер Роберт де Ниро. Победитель Tribeca получает 5 000 долларов, а также автоматически попадает в лонг-лист премии «Оскар».