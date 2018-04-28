Сирия, 28 апреля. Один из главарей ССА** был убит неизвестными в северной части Алеппо. «Ан-Нусра»*** и «Тахрир Сурия» провели обмен пленными в Идлибе. САА при поддержке ВКС РФ нанесла ответные удары по позициям исламистов в Хаме, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: осуществили боевые вылеты в северной части провинции Хама.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ответные удары по позициям «Ан-Нусры» на севере Хамы.

«Исламское государство»1: продолжает бои с САА к югу от города Дамаск; организовало взрыв на подконтрольных курдам территориях в провинции Дейр-эз-Зор.

Сирийская свободная армия (ССА): потеряла одного из высокопоставленных лидеров в городе Азаз на севере Алеппо.

«Тахрир Аш-Шам»: утверждает, что отбила атаку САА у города Аль-Хамрат в северной части Хомса; подверглась нападению неизвестных боевиков северо-восточнее Идлиба; оказалась под ударом САА на юге Идлиба.

«Джебхат Тахрир Сурия»: провела обмен пленными с «Ан-Нусрой» в провинции Идлиб; лишилась одного из главарей во время атаки боевиков к югу от Идлиба.

Провинция Дамаск

На южных окраинах Дамаска не утихают вооруженные столкновения между террористами «Исламского государства» и частями Сирийской арабской армии (САА). Согласно информации, опубликованной военным источником в социальной сети Twitter (jableh_news), в настоящий момент ожесточенные бои разворачиваются в районе Аль-Кадам. Сообщается, что под контроль правительственных подразделений перешли несколько опорных пунктов ИГИЛовцев. Кроме того, как передает Twitter-канал (hosienmortadapressnew), силы Башара Асада отбили у радикалов террористической группировки квартал Аль-Муазния к западу от района Хаджар Аль-Асвад.

Провинция Алеппо

После недавнего покушения на одного из главарей Сирийской свободной армии (САА) на западе провинции, произошло вооруженное нападение на другого высокопоставленного лидера формирования в северной части Алеппо. По сведениям интернет-портала Emaan News Center, подконтрольного вооруженной оппозиции, сегодня утром в городе Азаз был убит полевой командир «свободной армии» по прозвищу Мухаммед Аль-Лахамуни. Подробности случившегося в данный момент уточняются. Предполагается, что нападавшими являлись радикалы курдских формирований, отряды которых базируются южнее населенного пункта. Напомним, вооруженные силы Турции при поддержке протурецких сил ССА ведут борьбу с террористическими ответвлениями Демократических сил Сирии**** (SDF) на севере региона.

Провинция Хомс

Оппозиционный новостной портал Masar Press Net утверждает, что боевики вооруженной оппозиции отбили атаку Сирийской арабской армии (САА) у города Аль-Хамрат, расположенного к северо-востоку от административного центра провинции. Напомним, ранее сообщалось о вооруженных стычках между террористическим объединением «Тахрир Аш-Шам» и правительственными войсками в районе населенного пункта. Информация о потерях со стороны исламистов в живой силе или военной технике пока уточняется.

Между тем отряды спецподразделения САА «Тигры» уже направляются в сторону анклава джихадистов на севере Хомса. Об этом сообщает в сети Twitter военный источник (emaannewscenter1).

Провинция Дейр-эз-Зор

Стало известно о новом взрыве, прогремевшем на подконтрольных курдским отрядам территориях. Как передает агентство новостей Al Masdar News, взрывное устройство, предположительно заложенное боевиками так называемых «спящих ячеек» ИГИЛ1, было активировано в районе населенного пункта Аль-Хариджа на северо-востоке Дейр-эз-Зора. Это привело к ранению девушки, сведений о других жертвах взрыва пока не поступало. Напомним, несмотря на то, что «Исламское государство» как военизированное формирование было уничтожено в конце прошлого года, подпольные группы радикалов ИГ1 продолжают осуществлять террористическую деятельность, преимущественно в занимаемых курдами районах на восточном берегу реки Евфрат.

Провинция Идлиб

Новостной портал Al Manar News сообщает о том, что неизвестные боевики атаковали командный пункт радикалов коалиции «Тахрир Аш-Шам», возглавляемой «Джебхат Ан-Нусрой»1, в районе города Бинниш, расположенного северо-восточнее столицы провинции. Местные активисты полагают, что нападение могло быть совершено исламистами формирования «Джебхат Тахрир Сурия», противостоящего «Ан-Нусре». Тем временем в южной части региона был убит один из высокопоставленных боевиков «Тахрир Сурии» по прозвищу Абдуль Рахман Али Анан. Неизвестные радикалы обстреляли контрольно-пропускной пункт в деревне Мсебин, где пребывал Али Анан. Предполагается, что огонь открыли джихадисты «Тахрир Аш-Шам». Тем не менее официально обе стороны продолжают соблюдать режим прекращения огня в рамках временного перемирия. Так, противники повели обмен пленными, передают военные источники AMN.

Тем временем Сирийская арабская армия (САА) вновь ударила по укреплениям боевиков «Джебхат Ан-Нусры» в окрестностях города Джиср Аш-Шугур на юге Идлиба. Об этом сообщает Twitter-канал (emaannewscenter1). Информации о нанесенном боевикам уроне пока не поступало.

Провинция Хама

Медиа-портал Emaan News Center сообщает о том, что боевики антиправительственных формирований, дислоцирующиеся в районе населенных пунктов Харб Нафса, Даллак и Аль-Латамина, обстреляли позиции САА. Правительственные войска нанесли ответные ракетные удары по опорным пунктам незаконных вооруженных формирований недалеко от деревни Аш-Шариа к северо-западу от административного центра региона. В результате обстрела Сирийской арабской армии (САА) ранения получили два боевика «Тахрир Аш-Шам», о чем сообщает информационное агентство Al Manar News. Поддержку силам Башара Асада оказывают военные самолеты российских ВКС. Как передает новостной портал Masar Press Net, авиаудары авиации РФ пришлись по опорным пунктам боевиков в районе деревни Аль-Тоба.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)