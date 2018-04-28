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Назарбаев назвал Россию «богом данным соседом» Казахстана
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    Назарбаев назвал Россию «богом данным соседом» Казахстана

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    Назарбаев назвал Россию «богом данным соседом» Казахстана

    Астана, 28 апреля. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что отношения Астаны с Россией являются образцовыми. Назарбаев выступил на открытии XXVI сессию Ассамблеи народа Казахстана. Он напомнил, что Россия является историческим соседом Казахстана.

    При этом Назарбаев подчеркнул, что казахи издавна жили с соседями в мире и понимании. Сотрудничество с Россией он назвал образцом межгосударственных отношений. При этом казахский лидер пообещал соблюдать этот принцип, потому что он отвечает коренным интересам населения. Назарбаев также назвал Россию «богом данным соседом».

    Ранее «Газета.ru» писала, что самыми успешными странами на постсоветском пространстве россияне считают Белоруссию и Казахстан. 

    Назарбаев назвал Россию «богом данным соседом» Казахстана

     

    Автор: Анна Иванова
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