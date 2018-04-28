Любое силовое решение ситуации в Сирии незаконно – глава МИД Турции

Москва, 28 апреля. Любое силовое решение сирийского конфликта незаконно, оно будет неустойчивым, заявил в субботу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

На трехсторонних переговорах глав МИД России, Ирана и Турции он подчеркнул, что лучшим решением ситуации в Сирии является политическое, и призвал в свете последних событий в регионе усилить работу стран-гарантов по мирному урегулированию в САР.

«Любое силовое решение незаконно, и оно не будет устойчивым. Последние события и ситуация на местах указывают на то, что необходимо придать дополнительный стимул нашей работе по достижению этой высокой цели», — сказал Чавушоглу.

Он также в очередной раз напомнил о необходимости соблюдать астанинские соглашения, совместные декларации и решения, заключенные в целях политического разрешения ситуации в САР.

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удар по сирийским гражданским и военным объектам. По данным Минобороны РФ, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет коалиции. Из них 71 ракету сирийская система ПВО успешно перехватила.

Президент РФ Владимир Путин назвал агрессией по отношению к суверенному государству действия Вашингтона в Сирии. Он подчеркнул, что удары по САР являются помощью террористам и могут спровоцировать новую волну беженцев.