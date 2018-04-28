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Видео утопленного израильскими военными танка «Меркава» появилось в Сети
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    Видео утопленного израильскими военными танка «Меркава» появилось в Сети

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    Видео утопленного израильскими военными танка «Меркава» появилось в Сети

    Москва, 28 апреля. От проливных дождей, которые стали причиной многочисленных наводнений в Израиле пострадали местные военные. Недооценив погодную ситуацию на затопленной дороге, во время ежедневных учений военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) утопили танк «Меркава Мк.4».

    Инцидент произошел с танком 460-й бригады на полигоне танковой школы базы Шизафон, которая находится на юге Израиля. В Сети были опубликованы фотографии и видеоролик, на которых запечатлен данный инцидент и его последствия для боевой машины. На видео можно увидеть, как израильские военнослужащие вытаскивают на сушу утопленную боевую машину с помощью второго танка.

    Кроме того, в объектив фотокамеры попало боевое отделение танка после «заплыва» израильской машины, которое практически полностью заполнено водой и грязью. Комментируя фотографии боевого отделения «Меркавы», пользователи Сети выразили мнение, что обстановка «внутри, как в старом холодильнике «ЗИЛ».

    Видео утопленного израильскими военными танка «Меркава» появилось в Сети

    Видео утопленного израильскими военными танка «Меркава» появилось в Сети

    Стоит отметить, что среди пользователей Сети бытует мнение о том, что сирийцы и все армии арабских стран якобы не умеют воевать, в то время как ЦАХАЛ «одна из лучших на Ближнем Востоке». Однако данный ролик опровергает подобные утверждения и ставит под вопрос профпригодность военнослужащих Армии обороны Израиля.

    Автор: Алексей Громов
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