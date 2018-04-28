Сирия: «Силы Тигра» начинают операцию против боевиков на севере провинции Хомс

Дамаск, 28 апреля. Элитное подразделение сирийской армии «Силы Тигра» передислоцировано на севере провинции Хомс, где возглавит наступательную операцию против боевиков. Об этом сообщает информационное агентство Al-Masdar News со ссылкой на источник в командовании сирийской армии.

По данным источника, «Силы Тигра» переброшены на север провинции Хомс, где в ближайшее время начнется операция по освобождению города Растан. В штурме города примут участие подразделения «Сил Тигра» и 11-я танковая дивизия Сирийской арабской армии (САА).

Ранее стало известно, что боевики группировки «Тахрир аш-Шам» заставляют мирных жителей северных районов провинции Хомс строить фортификационные сооружения на линии разграничения сил боевиков и САА.