Лавров: Удары коалиции США нанесли серьезный ущерб урегулированию в Сирии

Москва, 28 апреля. Удары США, Британии и Франции по Сирии нанесли серьезный ущерб перспективам урегулирования сирийского конфликта, заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

На трехсторонней встрече с главами МИД Турции и Ирана он подчеркнул, что удары возглавляемой США коалиции по САР являются нарушением международного права и свидетельствуют о том, что Вашингтон пытается разрушить усилия России, Ирана и Турции по урегулированию сирийского конфликта, не останавливаясь при этом ни перед чем.

«Нанесенные тогда (14 апреля – прим. ФАН) по сирийскому суверенному государству ракетные удары не только серьезно обострили обстановку в стране и на международной арене, но и нанесли существенный вред перспективам скорейшего продвижения по пути мирного урегулирования», — сказал Лавров.

Напомним, в ночь на 14 апреля США и их союзники нанесли удар по сирийским гражданским и военным объектам в ответ на якобы имевшую место химическую атаку в Думе, в которой Запад голословно обвинил Дамаск.

По данным Минобороны РФ, всего по территории САР было выпущено более 100 ракет коалиции. Из них 71 ракету сирийская система ПВО успешно отразила.

Президент РФ Владимир Путин назвал агрессией по отношению к суверенному государству действия Вашингтона в Сирии. Он подчеркнул, что удары по САР являются помощью террористам и могут привести к новой волне беженцев.