Москва, 28 апреля. Иран выступает за максимально беспристрастное расследование так называемого «инцидента в Думе». Об этом сообщил министр иностранных дел ближневосточного государства Мохаммад Джавад Зариф.

«Мы всегда осуждали применение химического оружия, независимо от того, кто жертва, кто виновники. Мы считаем, что нужно расследование на земле, оно должно быть беспристрастным, и оно сможет пролить свет на очень сложный вопрос», — сказал Зариф.

Напомним, в субботу в Москве глава МИД РФ Сергей Лавров проводит встречу с руководителями внешнеполитических ведомств Турции и Ирана. Основной темой переговоров, вполне ожидаемо, стала ситуация на Ближнем Востоке с акцентом на обсуждении положения дел в Сирии.

Отметим, в начале апреля западные страны обвинили Дамаск в том, что правительственные войска Сирии якобы использовали химоружие в Восточной Гуте. Несмотря на то, что никаких доказательств того, что инцидент имел место быть, представлено не было, 14 апреля коалиция во главе с США нанесла ракетный удар по объектам на территории САР.

О том, что у России есть неопровержимые доказательства того, что «инцидент в Думе» был постановкой, еще до атаки сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров. Впоследствии РФ также представила экспертам ОЗХО свидетелей инсценировки в Восточной Гуте.