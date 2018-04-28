Лавров призвал Турцию и Иран согласовать коллективные меры по ситуации в Сирии
Москва, 28 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости согласования коллективных мер в астанинском формате по нормализации обстановки в Сирии.
По словам главы российской дипломатии, внеочередная встреча на уровне глав МИД в астанинском формате была согласована для обсуждения сложной ситуации, которая складывается в Сирии.
«Мы считаем необходимым в срочном порядке согласовать коллективные меры в рамках созданного нами более года назад астанинского формата с целью продолжения в этих очень сложных условиях движения Сирии к миру и нормализации», — сказал Лавров перед началом трехсторонних переговоров глав МИД Турции, РФ и Ирана.