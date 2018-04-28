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Лавров призвал Турцию и Иран согласовать коллективные меры по ситуации в Сирии
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    Лавров призвал Турцию и Иран согласовать коллективные меры по ситуации в Сирии

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    Лавров призвал Турцию и Иран согласовать коллективные меры по ситуации в Сирии

    Москва, 28 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости согласования коллективных мер в астанинском формате по нормализации обстановки в Сирии.

    По словам главы российской дипломатии, внеочередная встреча на уровне глав МИД в астанинском формате была согласована для обсуждения сложной ситуации, которая складывается в Сирии.

    «Мы считаем необходимым в срочном порядке согласовать коллективные меры в рамках созданного нами более года назад астанинского формата с целью продолжения в этих очень сложных условиях движения Сирии к миру и нормализации», — сказал Лавров перед началом трехсторонних переговоров глав МИД Турции, РФ и Ирана.

    Автор: Алексей Громов
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