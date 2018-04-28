Лавров призвал Турцию и Иран согласовать коллективные меры по ситуации в Сирии

Москва, 28 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости согласования коллективных мер в астанинском формате по нормализации обстановки в Сирии.

По словам главы российской дипломатии, внеочередная встреча на уровне глав МИД в астанинском формате была согласована для обсуждения сложной ситуации, которая складывается в Сирии.