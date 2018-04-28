«Мир в Сирии, наверное, нужен не всем»: РФ констатирует попытки помешать сирийскому урегулированию

Москва, 28 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва констатирует продолжающиеся попытки помешать сирийскому урегулированию. Об этом он сообщил перед началом трехсторонних переговоров с главами МИД Турции и Ирана.

По словам Лаврова, события последних недель демонстрируют, что мир в Сирии, «наверное, нужен не всем». Министр отметил, что каждый раз, когда появляется надежда наладить диалог в Сирии, по этой надежде наносится удар.

«Мы вынуждены констатировать продолжающиеся попытки помешать налаживанию диалога между сирийцами, попытки помешать формированию конституционного комитета», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что решение о создании конституционного комитета было принято делегатами сочинского форума. Соответствующее решение также поддержали генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш и его специальный посланник Стаффан де Мистура, «который принимал непосредственное участие в конгрессе сирийского национального диалога в Сочи».