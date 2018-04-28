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Зарплату депутатов Госдумы могут снизить до средней по России
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    Зарплату депутатов Госдумы могут снизить до средней по России

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    Зарплату депутатов Госдумы могут снизить до средней по России

    Москва, 28 апреля. Партия «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о снижении зарплаты депутатов до среднего размера заработка по стране — до 35 тыс. рублей. С такой инициативой выступил лидер СР Сергей Миронов, а также депутат от фракции Олег Нилов.

    «В 2016 году размер ежемесячной зарплаты депутатов Госдумы достиг уровня, который в несколько раз превышает уровень средней заработной платы по России», — говорится в пояснительной записке.

    Авторы законопроекта отмечают, что на сегодняшний день парламентарии получают столько же, сколько и министры. Они также предложили отменить ряд «необоснованных привилегий» для депутатов и сенаторов. Речь идет о медицинском обслуживании, курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. В конечном счете, считают Миронов и Нилов, эти меры позволят снизить расходы бюджета на содержание парламента.

    Отметим, что правительство уже не поддержало законопроект, сославшись на позицию Конституционного суда, который подчеркивает профессиональный характер деятельности депутатов и запрещает членам парламента заниматься какой-либо другой деятельностью, кроме законотворчества.

    Согласно некоторым данным, в прошлом году зарплата депутатов Госдумы составляла около 360 тыс. рублей. Размер оплаты труда колеблется в зависимости от того, какие должности народные избранники занимают внутри парламента. Как следует из сметы нижней палаты, содержание Госдумы в этом году обойдется стране в 10,69 млрд рублей.

    Автор: Антон Соколов
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