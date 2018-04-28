МИД Ирана: Действия США в Сирии вызывают опасения

Тегеран, 28 апреля. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что иностранная интервенция в Сирии приведет к эскалации конфликта.

Тегеран считает, что пребывание США в Сирии привело к эскалации и создает опасения по поводу будущей политической независимости арабской республики.

«Мы считаем, что деятельность США в Сирии, которая привела к дополнительной эскалации, этнической напряженности, вызывает сожаление, она создает опасения относительно политической независимости страны, — сказал высокопоставленный иранский дипломат.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии Адиль аль-Джубейр заявил, что Катар должен «заплатить» США за протекцию и ввести войска в Сирию после того, как Вашингтон примет решение о выводе своих сил из страны. В экспертном сообществе считают, что этот шаг может спровоцировать новую волну эскалации.