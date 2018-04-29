Сирия: корреспондент ФАН посетил больницу в Эль-Кунейтре, оказавшуюся под огнем «Джебхат ан-Нусры»

Боевики «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и аффилированных с ней группировок в очередной раз открыли огонь по прифронтовому городу Аль-Баас, расположенному в провинции Эль-Кунейтра. В результате разрывов мин пострадали несколько гражданских лиц и военнослужащих Сирийской арабской армии (САА). Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) посетил раненых и прислал эксклюзивный видеоматериал с юго-запада САР.

Под обстрелом оказалась больница города Аль-Баас и ряд соседних жилых домов. В общей сложности, как рассказал нашему репортеру один из врачей, пострадали 11 человек. Никто из них, к счастью, не получил тяжелых ранений, и все в настоящий момент уже идут на поправку.

«Боевики, находящиеся в районе между населенными пунктами Аль-Самдания и Аль-Хамидия, обстреляли больницу в городе Аль-Баас в Эль-Кунейтре. Несколько людей из числа медперсонала получили ранения, в том числе один доктор. Также пострадали два солдата и пять мирных жителей. Мы им помогли, и сейчас с ними все в порядке», — сообщил врач.

Один из пострадавших рассказал корреспонденту ФАН, что обстрел начался внезапно и застал врасплох всю его семью. В результате тяжелых минометных ударов он и несколько его братьев получили ранения.

«Мы сидели дома, и вдруг совсем рядом разорвалась мина. В результате разбились стекла, и мы были ранены осколками. У меня ранение ноги, мои братья тоже пострадали», — поделился молодой человек.

Отряды террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» и других антиправительственных формирований занимают большую часть провинции, базируясь, в частности, на склонах Голанских высот, незаконно аннексированных Израилем. Многие военные источники убеждены, что Тель-Авив напрямую спонсирует местные вооруженные группировки, дабы расширить свою зону контроля в этом регионе.

1 Организация запрещена на территории РФ.