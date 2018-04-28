Лавров призвал Турцию и Иран помочь властям Сирии зачистить страну от террористов

Москва, 28 апреля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ, Турции и Ирану нужно помочь сирийским властям завершить зачистку страны от террористов.

Сергей Лавров проводит в Москве трехстороннюю встречу с турецким и иранским коллегами — Мевлютом Чавушоглу и Мухаммадом Джавадом Зарифом. На переговорах обсуждаются шаги, направленные на урегулирование кризиса в арабской республике, а также послевоенное восстановление САР.

«Я уверен, что сегодня нам необходимо помочь сирийцам завершить зачистку страны от террористов. И все мы помогаем сирийскому правительству, чтобы это поскорее произошло, возвести мосты национального примирения и восстановить разрушенное», — прокомментировал российский дипломат.

Ранее сообщалось, что Лавров призвал коллег согласовать коллективные меры по Сирии.