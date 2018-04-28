Меню
Общество
Премьера фильма о Дон Кихоте на Каннском фестивале может сорваться
Политика
Россия заинтересована, чтобы выборы премьера в Армении прошли законно — Затулин
Следующая новость
Загрузка...

    Премьера фильма о Дон Кихоте на Каннском фестивале может сорваться

    86

    Премьера фильма о Дон Кихоте на Каннском фестивале может сорваться

    Париж, 28 апреля. Премьера фильма «Человек, который убил Дон Кихота» на Каннском кинофестивале может сорваться из-за судебного процесса с парижской студией Alfama Films Production.

    Компания заявила, что имеет права на фильм и отказывается показывать его без своего согласия. Суд об отмене премьеры дожжен пройти 7 мая, за день до официальной премьеры Каннского кинофестиваля.

    Напомним, что картина «Человек, который убил Дон Кихота» был объявлен фильмом закрытия фестиваля. Это уже вторая попытка Гиллиама экранизировать роман Мигеля де Сервантеса. В 2000 году съемки фильма отменили из-за болезни главного актера и сильных дождей, которые разрушили съемочную площадку.

    Ранее сообщалось, что режиссер Ларс фон Триер приедет в Канны после семилетнего запрета. 

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.