Премьера фильма о Дон Кихоте на Каннском фестивале может сорваться

Париж, 28 апреля. Премьера фильма «Человек, который убил Дон Кихота» на Каннском кинофестивале может сорваться из-за судебного процесса с парижской студией Alfama Films Production.

Компания заявила, что имеет права на фильм и отказывается показывать его без своего согласия. Суд об отмене премьеры дожжен пройти 7 мая, за день до официальной премьеры Каннского кинофестиваля.

Напомним, что картина «Человек, который убил Дон Кихота» был объявлен фильмом закрытия фестиваля. Это уже вторая попытка Гиллиама экранизировать роман Мигеля де Сервантеса. В 2000 году съемки фильма отменили из-за болезни главного актера и сильных дождей, которые разрушили съемочную площадку.

Ранее сообщалось, что режиссер Ларс фон Триер приедет в Канны после семилетнего запрета.